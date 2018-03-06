Алтайский пенсионер незаконно торговал оружием, которое делал сам

У жителя Бийска изъяли два охотничьих ножа. Выяснилось, что мужчина купил их у пенсионера, который сам делал оружие сообщает МУ МВД России "Бийское".
Эксперты-криминалисты рассказали, что изъятые ножи изготовлены кустарным способом. Они относятся к холодному оружию колюще-режущего поражающего действия.
Владелец признался, что купил их у пенсионера, который живет в заречной части Бийска. Позднее полицейские установили личность 78-летнего бийчанина, подозреваемого в изготовлении оружия. В его гараже нашли точильный станок и 8 ножей, которые, по словам пенсионера, он изготовил сам.
Полицейские продолжают расследование.
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