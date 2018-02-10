Оружие обанкротившегося алтайского экс-депутата передадут на продажу в магазин

Финансовый управляющий Юрия Титова выставил на продажу карабины "Тигр" и "Соболь", оба 1997 года выпуска, а также двуствольное ружье ИЖ-27ЕМ, год выпуска которого не установлен. Стартовая цена "Тигра" 26 тыс. рублей, "Соболя" — 14 тыс., двустволки - 10 тыс. Заявки принимают с 13 февраля.

Если заявки на оружие по стартовой цене (или выше) не поступят в течение двух недель, продажа продолжится в спецмагазине "Барс" — такое решение еще в прошлом году приняли кредиторы. Кредиторы готовы пойти на снижение цены до 50% от стартовой.

В объявлении финансового управляющего есть оговорка: покупателем может быть только лицо, имеющее лицензию на владение охотничьим огнестрельным оружием.

Идем ко дну вместе

Дело о личном банкротстве одного из известных в крае предпринимателей Юрия Титова тянется больше двух лет. До начала финансовых проблем он реализовал крупный животноводческий проект и намеревался строить для своих работников жилые дома в Ключах — целый микрорайон.

Но в конце концов долги его предприятий превысили возможности их отдать.

1 октября 2015 года заявление о признании его личным банкротом подал Сбербанк, к этому времени арбитраж уже рассматривал банкроты дела предприятий группы "Ключевской элеватор". Словом, ко дну гендиректор пошел вместе со своим бизнесом. Или вслед за ним.

Плюс два уголовных дела

За время с начала дела о банкротстве гендиректора следователи завершили расследование двух его уголовных дел. По обоим суд вынес обвинительные приговоры.

По первому суд Титов оказался виновен в уклонении от уплаты налогов. От наказания его тогда освободили по амнистии.

По второму его признали виновным уже в пособничестве в совершении преступления и растрате - на жилой микрорайон дали бюджетные деньги, а микрорайон не достроили. И бизнесмен получил реальный срок — четыре года в исправительной колонии общего режима.

А первые торги по делу о личном банкротстве Титова состоялись лишь в октябре 2017 года — то есть через два года после подачи заявления Сбербанком.

"Срок ведения процедуры банкротства граждан ограничен, но может неоднократно продлеваться. Сама длительность процедуры зависит от реализации имущества, взыскания дебиторской задолженности и др.", — пояснил Андрей Безруков, руководитель юридической компании "Безруков и партнеры".