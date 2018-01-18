Алтайский школьник снялся в фильме с Галиной Польских и Алексеем Булдаковым

Посмотреть на Влада Нимака режиссеру предложила главный специалист отдела культуры Елена Лымарева.

Влад Нимак,

школьник из Гальбштадта:

— Я не знал, кто такие эти люди и зачем они просят меня крикнуть на весь спортзал нелепую фразу: "Вперед, олени мои, э-ге-гей!". Но фразу эту я крикнул, видимо, как-то правильно, и меня сразу же утвердили на роль Михи.

Съемки фильма проходили в Белокурихе во второй половине декабря. Первая сцена, в которой он снялся, происходила в бане. По сюжету фильма, Влад должен был парить своего друга, главного героя фильма — Ивана Золотухина.

Влад Нимак,

школьник из Гальбштадта:

— Первый урок, который я вынес, — не надо переигрывать, в кадре надо проживать настоящую жизнь, быть максимально естественным. Мне запомнилась сцена, где я на деревенской горке. Сниматься надо было с голым торсом, сверху — тулуп. А на улице -20 с ветерком, холод! Снимать пришлось четыре дубля, у меня все получалось, а вот у моей мамы по фильму (тоже непрофессиональной актрисы) не сразу вышло выполнить режиссерскую задачу. А еще была сцена, где мы сидим мужской компанией, а Алексей Иванович Булдаков (по фильму это дед Ивана Золотухина) рассказывает нам анекдоты, а мы смеемся. Приехав со съемок, я с огромным удовольствием пересмотрел все фильмы с участием этого знаменитого актера, кстати, нашего земляка. Алексей Иванович — юморист, он сразу может 50 анекдотов без остановок рассказать. С ним весело!

Попасть в кадры этого фильма удалось еще двум жителям края — Якову Гринемаеру из Славгорода и Владимиру Лаасу из Подсоснова.

И Галина Польских, и Алексей Булдаков вели себя на съемочной площадке очень скромно, как обычные люди, со всеми общались на равных, рассказал Влад.

Режиссеры посоветовали гальбштадскому школьнику после школы поступать на актерский факультет Щукинского училища в Москве. "Я раньше никогда не задумывался об актерской профессии, а теперь только об этом и мечтаю. Уже сообщил о своих планах родителям, и они меня полностью поддержали", — рассказал Владислав Нимак. Земляки уверены, что у юноши все получится.