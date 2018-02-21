Алтайский вице-премьер призвала не воспитывать иждивенцев за счет соцпособий

Жители Алтайского края получают 80 различных пособий и компенсаций. В 2017 году ими воспользовалось более 700 тыс. человек, то есть почти треть населения. Об этом 20 февраля рассказал министр труда региона Михаил Дайбов на итоговой коллегии. Вице-премьер правительства Алтайского края Надежда Капура заявила, что эти меры не должны воспитывать иждивенческие настроения.
Надежда Капура,
вице-премьер Алтайского края:
— Минимальный размер из мер поддержки, которые сегодня может получить семья — 777 рублей, а максимальный — чуть боле 24 тыс. рублей. А, допустим, средний уровень зарплаты наших учителей за январь текущего года составил 23 тыс. рублей. Мы сегодня говорим, что государство готово поддерживать социально незащищенные малоимущие слои населения. Но прежде всего, мы должны воспитывать ответственность гражданина за себя и свою семью, за общество, в котором он живет.
В 2017 году на социальную поддержку жителей края направлено около 14,9 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. 39 мер соцподдержки из 80 имеющихся обеспечиваются за счет средств регионального бюджета.
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