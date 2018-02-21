Алтайский вице-премьер призвала не воспитывать иждивенцев за счет соцпособий

— Минимальный размер из мер поддержки, которые сегодня может получить семья — 777 рублей, а максимальный — чуть боле 24 тыс. рублей. А, допустим, средний уровень зарплаты наших учителей за январь текущего года составил 23 тыс. рублей. Мы сегодня говорим, что государство готово поддерживать социально незащищенные малоимущие слои населения. Но прежде всего, мы должны воспитывать ответственность гражданина за себя и свою семью, за общество, в котором он живет.