Алтайский зернопереработчик не будет платить налог в 80 млн за выкуп своих акций у ошфора

Подозрение, что "Мельник" не исполнил обязанности налогового агента и не уплатил налог на доходы иностранных организаций, вызвала операция с акциями, которую зернопереработчик провел еще в 2014 году. Требование предусмотрено подпунктом 2 пункта 1 статьи 309 Налогового кодекса.

В тот момент 100% акций "Мельника" принадлежали офшорной компании Хадсор Ривер Раша Лимитед (Чарльзтаун, Нэвис, Малые Антильские острова). Ее директор гражданка Великобритании Лоринда Кортни приняла решение: "Мельник" выкупит у офшора пакет своих же акций.

"Мельник" распоряжение своего единственного, по данным суда, акционера выполнил. Выкупил и поставил на баланс 326 731 акций, заплатив за них офшору 289,6 млн рублей. В ФНС полагали, что с этой суммы он должен заплатить в бюджет России 20% - с учетом пеней и штрафа это 78,8 млн рублей.

Зернопереработчик с требованием не согласился. Он заявил в суде, что выплаты за покупку акций налогообложению не подлежат. И по этому виду налога свою позицию доказал.

Что насторожило ФНС

В налоговой службе сочли, что путем выкупа собственных акций у своего акционера "Мельник" изъял часть прибыли в пользу иностранного юрлица. Сделка была фиктивная, "Мельник" получил необоснованную налоговую выгоду.

При этом у "Мельника" был значительный объем нераспределенной прибыли, но владелец его акций предпочел не получать дивиденды, а обязать зернопераработчика выкупить свои же ценные бумаги.

В ФНС полагали, что г-н Прыщенко, который от имени офшора подписал с "Мельником" договор купли-продажи акций, является лишь формальным представителем офшора. А сделку якобы контролировал Константин Губин, гендиректор управляющей компанией "Мельника".

Кроме того, налоговики обратили внимание, что именно Константин Губин в свое время по доверенности открывал расчетный счет Хадсор Ривер Раша Лимитед.

Как отбился "Мельник"

Между тем, представитель зернопереработчика объяснил, что "Мельник" не мог не выкупить акции — ведь таково было решение его единственного акционера Хадсон Ривер Раша Лимитед. По закону, акционерное общество вправе это делать.

Никакой налоговой выгоды "Мельник" не получил. Акции — это имущество. Он за них заплатил, а сами акции поставил на баланс и отразил их в балансе по цене приобретения.

Прибыль "Мельника" в результате операции не уменьшилась. Сделка по выкупу акций никаких других сделок не прикрывала, она не фиктивная. Все по-честному.

Более того, налоговики не предоставили доказательств того, что г-н Прыщенко не имел полномочий пописывать договор. А также того, что он как-то связан или зависим от Константина Губина. Вывод инспекции, что сделку контролировал Губин, является несостоятельной.

Доказательств, что "Мельник" или Константин Губин получили от этой сделки какие-то деньги, налоговики не представили.

А то, что Губин в свое время открыл счет офшора, будучи представителем по доверенности, является технической операцией. И не подтверждает ни того, что он получил доход от операции, ни того, что он этот офшор контролирует. Губин не является бенефициарным владельцем офшора, что было доказано в судах раньше.

Ну, а выкуп акций — тот вид сделки, за которую он не должен платить налог на доходы иностранных организаций.

Выплатить НДС

Суд согласился с этими и другими доводами "Мельника" (более подробно — на сайте арбитража ) и пришел к выводу, что платить 78,8 млн рублей зернопереработчик не должен.

А вот выплатить НДС в сумме 11 млн рублей "Мельнику" (плюс пеня и штраф) придется, если это судебное решение не будет оспорено в вышестоящей инстанции.

Как следует из материалов арбитража, "Мельник" являлся ответственным хранителем зерна госрезерва. В 2013-2014 годах он освежил запасы — часть продукции выпустил (очевидно, продал), часть снова заложил.

Инспекция считала, что от этой операции переработчик должен был заплатить (но не заплатил) НДС, так как эта операция соответствует понятию "реализация товара". Суд с ней согласился.

Справка

Налог на доходы, полученные иностранной организацией, уплачивают иностранные организации, активы которых находятся в России. Разбирательство по этому виду налога для Алтайского края первое.