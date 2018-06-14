Самолет МЧС сбросил тонны воды на инспекторов ДПС

Несколько сотрудников подмосковного управления ГИБДД подверглись "водяному удару" со стороны пожарного Ил-76П, экипаж которого отрабатывал под Ногинском действия при тушении лесных пожаров.
Инспекторы сняли на видео организованный представителями МЧС искусственный ливень, говорится в описании ролика, размещенного на официальном YouTube канале ВГТРК.
Из-за того, что экипаж опоздал со стартом, часть из 40 тонн искусственного ливня обрушилась на полицейских, которые дежурили в этот момент на дороге, пишет "Сноб".
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