Пьяный и лихой водитель порадовал суд в Алтайском крае

Суд установил, что в апреле 2017 года мужчину осудили за то, что он водил автомобиль в нетрезвом виде. Его приговорили к наказанию в виде обязательных работ с лишением права. В феврале 2018 года его опять поймали пьяным на трассе Барнаул-Камень-на-Оби-граница- НСО.

Нарушитель вину свою признал и раскаялся. Его приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили прав на 2,5 года.