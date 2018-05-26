Пьяный и лихой водитель порадовал суд в Алтайском крае

В Крутихинском районе вынесли приговор мужчине, который управлял автомобилем пьяный и уже лишенный прав за такое же преступление, сообщает прокуратура Алтайского края.
Суд установил, что в апреле 2017 года мужчину осудили за то, что он водил автомобиль в нетрезвом виде. Его приговорили к наказанию в виде обязательных работ с лишением права. В феврале 2018 года его опять поймали пьяным на трассе Барнаул-Камень-на-Оби-граница- НСО.
Нарушитель вину свою признал и раскаялся. Его приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили прав на 2,5 года.
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