Аналитики предсказали рост зарплат в России из-за подорожания нефти

Средняя цена на нефть в 2018 году составит $52,5, в 2019-м — $55 за баррель из-за оживления мировой экономики. Такой прогноз дает Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Прогнозируемые цифры — на $10 выше, чем в планах Минэкономразвития. При таком развитии событий российский бюджет получит дополнительные 650 млрд рублей. Их-то и можно будет пустить на индексацию зарплат бюджетников, что может обеспечить опережающий рост реальных доходов граждан.

"Будет больше поступлений от продажи сырья, соответственно, будут больше доходы бюджета. Экономить на зарплатах не будут. А это разгонит и реальные доходы населения", — пояснил прогноз руководитель направления "Макроэкономика и финансы" ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Минфин разработал проект бюджета на трехлетку на основе прогноза социально-экономического развития России на 2018–2020 годы, который подготовило Минэкономразвития. Ведомство заложило в него среднегодовую цену на нефть в 2018–2019 годах на уровне чуть выше $40.

Эксперты ЦМАКП считают такой прогноз излишне консервативным. И они — не единственные оптимисты. Так, по прогнозу Национального рейтингового агентства, снижение цен на нефть завершится в 2018 году, а в 2020-м цены способны вернуться к $100 за баррель.