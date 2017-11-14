В Алтайском крае растут зарплаты

За 9 месяцев этого года среднемесячная зарплата работников организаций региона выросла на 6,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 21 961 рубль. В сентябре размер зарплаты превысил 22,8 тыс. рублей, сообщает Министерство труда и социальной защиты края.
Больше чем на 10 % увеличилась зарплата у работников железнодорожного транспорта в сфере грузовых перевозок, специалистов по недвижимости, производству машин и оборудования, лекарственных средств.
Кроме того, растет средняя зарплата в аграрном секторе экономики и торговли. В сентябре размер зарплаты здесь составлял 19 892 рублей и 18 728 рублей.
Тем не менее, невысокой остается заработная плата у работников гостиниц, предприятий общественного питания, грузового транспорта и услуг по перевозкам, в сфере производства одежды и в полиграфии. Работники получают от 11,7 до 17,4 тыс. рублей.
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