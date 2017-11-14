В Алтайском крае растут зарплаты

Больше чем на 10 % увеличилась зарплата у работников железнодорожного транспорта в сфере грузовых перевозок, специалистов по недвижимости, производству машин и оборудования, лекарственных средств.

Кроме того, растет средняя зарплата в аграрном секторе экономики и торговли. В сентябре размер зарплаты здесь составлял 19 892 рублей и 18 728 рублей.

Тем не менее, невысокой остается заработная плата у работников гостиниц, предприятий общественного питания, грузового транспорта и услуг по перевозкам, в сфере производства одежды и в полиграфии. Работники получают от 11,7 до 17,4 тыс. рублей.