Анастасия Волочова показала упражнение для подтяжки мышц

Прима-балерина, актриса, певица, общественный деятель Анастасия Волочкова рекомендует своим подписчикам в Instagram следить за мышцами и делать зарядку.
Прима записала короткое видео со своей тренировки: Анастасия поднимала большой мяч (фит-болл) ногами, перекидывала его в руки, а затем снова ловила ногами. Упражнение она завершила фирменным шпагатом. Он по-прежнему безупречен.
Злопыхатели в комментариях отметили, что сама Волочкова уже не блещет подтянутым телом, хотя сохранила худые ноги. Но да это свойственно всем женщинам с мужеподобными фигурами. Другие же восхищены дивой и рекомендуют ей родить еще несколько детей, чтобы передать им свою красоту и грациозность.
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