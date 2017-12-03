Анастасия Волочова показала упражнение для подтяжки мышц

Прима записала короткое видео со своей тренировки: Анастасия поднимала большой мяч (фит-болл) ногами, перекидывала его в руки, а затем снова ловила ногами. Упражнение она завершила фирменным шпагатом. Он по-прежнему безупречен.

Злопыхатели в комментариях отметили, что сама Волочкова уже не блещет подтянутым телом, хотя сохранила худые ноги. Но да это свойственно всем женщинам с мужеподобными фигурами. Другие же восхищены дивой и рекомендуют ей родить еще несколько детей, чтобы передать им свою красоту и грациозность.