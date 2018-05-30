Анна Седокова похвасталась шикарной фигурой в красном купальнике

Певица Анна Седокова опубликовала в Instgram откровенный снимок в красном купальнике. Подписчики обратили внимание на шикарную загорелую фигуру 35-летней артистки.
Поклонники также обратили внимание прическу и красивые ноги экс-участницы коллектива "ВИА Гра". Снимок набрал уже больше 130 тысяч. лайков.
До этого Седокова уже публиковала откровенные снимки в купальниках.
Анна Седокова. Фото: www.instagram.com/annasedokova.
Анна Седокова. Фото: www.instagram.com/annasedokova.
Анна Седокова. Фото: www.instagram.com/annasedokova.
Анна Седокова. Фото: www.instagram.com/annasedokova.
Анна Седокова. Фото: www.instagram.com/annasedokova.
Анна Седокова. Фото: www.instagram.com/annasedokova.
Анна Седокова. Фото: www.instagram.com/annasedokova.
Анна Седокова. Фото: www.instagram.com/annasedokova.
Анна Седокова. Фото: www.instagram.com/annasedokova.
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