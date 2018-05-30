Анна Седокова похвасталась шикарной фигурой в красном купальнике

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 28 Май 2018 в 3:18 PDT

Поклонники также обратили внимание прическу и красивые ноги экс-участницы коллектива "ВИА Гра". Снимок набрал уже больше 130 тысяч. лайков.

До этого Седокова уже публиковала откровенные снимки в купальниках.