Антимонопольщики опрашивают жителей Алтайского края по поводу провокационной рекламы бутика напитков

По мнению заявителя, такая реклама демонстрирует процесс употребления алкогольной продукции и "оскорбляет человеческое достоинство".

Управление выявило признаки нарушения статьи федерального закона "О рекламе", которая запрещают наружную рекламу алкогольной продукции, демонстрацию употребления этих напитков и использования образов людей.

Ведомство просит на сайте ответить на вопросы: демонстрируется ли в рекламе процесс употребления алкоголя и оскорбляет ли этот процесс человеческое достоинство. Высказать личное мнение можно на официальной странице УФАС по Алтайскому краю в социальной сети "ВКонтакте"

Опрос будет проводиться до 18 мая. Дело рассмотрят 22 мая.