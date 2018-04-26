Антимонопольщики опрашивают жителей Алтайского края по поводу провокационной рекламы бутика напитков

Сегодня, 19:00.
Потребитель

Житель Бийска заявил в краевое УФАС о провокационной рекламе бутика напитков Beer Feast. На ней изображены мужчины с кружками во рту. Ведомство возбудило дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении владельца заведения. Однако до рассмотрения дела управление решило узнать у жителей регион, можно ли считать эту рекламу оскорбительной.

Реклама бутика напитков.
Реклама бутика напитков. Фото: altk.fas.gov.ru.

По мнению заявителя, такая реклама демонстрирует процесс употребления алкогольной продукции и "оскорбляет человеческое достоинство".

Управление выявило признаки нарушения статьи федерального закона "О рекламе", которая запрещают наружную рекламу алкогольной продукции, демонстрацию употребления этих напитков и использования образов людей.

Ведомство просит на сайте ответить на вопросы: демонстрируется ли в рекламе процесс употребления алкоголя и оскорбляет ли этот процесс человеческое достоинство. Высказать личное мнение можно на официальной странице УФАС по Алтайскому краю в социальной сети "ВКонтакте"

Опрос будет проводиться до 18 мая. Дело рассмотрят 22 мая.

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