Антимонопольщики опрашивают жителей Алтайского края по поводу провокационной рекламы бутика напитков

Житель Бийска заявил в краевое УФАС о провокационной рекламе бутика напитков Beer Feast. На ней изображены мужчины с кружками во рту. Ведомство возбудило дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении владельца заведения. Однако до рассмотрения дела управление решило узнать у жителей регион, можно ли считать эту рекламу оскорбительной.
По мнению заявителя, такая реклама демонстрирует процесс употребления алкогольной продукции и "оскорбляет человеческое достоинство".
Управление выявило признаки нарушения статьи федерального закона "О рекламе", которая запрещают наружную рекламу алкогольной продукции, демонстрацию употребления этих напитков и использования образов людей.
Ведомство просит на сайте ответить на вопросы: демонстрируется ли в рекламе процесс употребления алкоголя и оскорбляет ли этот процесс человеческое достоинство. Высказать личное мнение можно на официальной странице УФАС по Алтайскому краю в социальной сети "ВКонтакте"
Опрос будет проводиться до 18 мая. Дело рассмотрят 22 мая.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.