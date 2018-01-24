Антимонопольщики рассказали, почему растут цены на бензин

В ведомстве отмечают, что ведется постоянный мониторинг цен на нефтепродукты и держит ситуацию на контроле, однако действующим законодательством РФ не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты, потому цены на эти товары формируются на основе рыночного механизма конкуренции.

Цены на бензин определяются рядом факторов, отмечают в ФАС: динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, общие инфляционные процессы в российской экономике. Ведомство подчеркивает, что большое влияние оказывают налоги — составляющая налогов в конечной цене каждого проданного литра автомобильного топлива составляет порядка 65%. Кроме того, изменения в Налоговый кодекс РФ закрепили поэтапное повышение ставок акцизов на бензин, пишет polit.ru.

Ранее сообщалось, что рост цен на бензин в России в 2017 году втрое превысил инфляцию. Участники рынка считают, что до президентских выборов скачка цен не будет, но в целом в нынешнем году цена на топливо продолжит расти.

По данным Росстата, розничные цены на бензин выросли на 1,4%, а потребительская инфляция составила 0,4%, пишет "Коммерсант". За год бензин подорожал на 7,3%, что почти втрое выше официально объявленной инфляции 2,5%. К концу декабря Аи-92 и Аи-95 в среднем по стране подорожали до 38 и 41 рубля за литр соответственно, дизельное топливо — на 9,8%, до 40,5 рубля за литр.