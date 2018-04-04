Арестованный миллиардер Магомедов готов помочь СИЗО: купить телевизоры и холодильник

"На данный момент их главная жалоба — это отсутствие горячей воды в камерах и телевизора. Нет возможности получать свежую информацию и постирать вещи. Поэтому Магомед Магомедов предложил в качестве помощи администрации СИЗО купить 10 холодильников и телевизоров в камеры. И надеется вскоре получить в камеру электрочайник", — пояснил Мельников и добавил, что Магомед уже получил продукты, о которых просил. "И даже в таком количестве, что готов поделиться с другими нуждающимися в СИЗО", — рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

В ближайшее время братья хотели бы увидеться с родными — соответствующую просьбу они уже оформили.

В "Лефортово" предложение арестованного об улучшении материально-технической базы пока не прокомментировали, пишет znak.com.

31 марта Тверской районный суд Москвы арестовал троих фигурантов дела на два месяца. Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате 2,5 млрд рублей. Экс-главу компании "Интэкс" (входит в ГК "Сумма") Артура Максидова подозревают в мошенничестве и участии в преступном сообществе, а также хищении почти 669 млн рублей.