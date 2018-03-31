Бизнесмена из списка Forbes задержали на 48 часов: возможно, из-за крупных хищений

Представитель МВД не стал комментировать "Ведомостям" задержание бизнесмена. Партнер "Суммы" по одному из бизнесов сообщил изданию, что в офисе группы прошли обыски. По данным "Коммерсанта", обыски проводили сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ.

Неназванные источники издания также сообщили, что обыски проходили не только в офисе "Суммы", но и дома у Магомедова и в квартирах его родственников и партнеров. Помимо документов при обысках было изъято оружие.

Источники "Коммерсанта" говорят, что проводились по делу о хищении более 752 млн рублей при строительстве в Калининграде стадиона "Арена Балтика" к чемпионату мира по футболу. "Глобалэлектросервис" – дочерняя структура группы "Сумма" – готовила площадку для строительства стадиона, получив в 2013 году подряд на 752 млн рублей.

Компания отвечала в том числе за укрепление слабых грунтов в месте строительства стадиона. Для этого было использовано 1,6 млн кубометоров песка, который, по версии следователей, не соответствовал техническим требованиям.

Однако в сентябре 2014 года министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и заместитель руководитель управления капитального строительства Калининградской области Сергей Трибунский приняли работы у "Глобалэлектросервиса".

Кушхов, Трибунский и топ-менеджер "Глобалэлектросервиса" Хачим Эристов были арестованы в июле 2017 года. По информации из базы данных судов Москвы, все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Представитель "Глобалэлектросервиса" претензии к качеству работ отвергал. "При передаче строительной площадки претензий у заказчика к качеству и объемам песка не было, – говорил он "Ведомостям". – Кроме того, компания подтвердила качество выполненных работ в Арбитражном суде Калининградской области и Тринадцатом апелляционном суде Санкт-Петербурга, где была проведена судебная строительно-техническая экспертиза".

По данным РБК, следственные действия связаны с налоговыми претензиями однако источники издания не сообщили подробностей.

Группа "Сумма" владеет вместе с "Транснефтью" через СП Novoport Holding Ltd на паритетной основе 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). В марте стало известно, что НМТП в 2014-2015 гг. нарушил налоговое законодательство и недоплатил налогов на 6,95 млрд руб. В акте налоговой проверки указано, что порт также должен заплатить 2,47 млрд руб. пеней. Ранее сообщалось, что Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли "Транснефти", сделка уже одобрена ФАС.

В конце января Зиявудин Магомедов попал в так называемый "кремлевский доклад" – список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых власти США считают близкими к руководству России.