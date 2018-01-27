Архитектор предложил подумать барнаульцам над переименованием проспекта в городе

В сообществе "ВКонтакте" "ТРИДОМА — Соцпроспект и окрестности" архитектор Александр Деринг вместе с единомышленниками опубликовал опрос об отношении подписчиков к переименованию Социалистического проспекта Барнаула в Соборный переулок.
"Я со своей стороны всегда утверждал, что участку нужно вернуть историческое название, но лишь до Молодежной улицы. За ней, вплоть до проспекта Строителей, начинается иная планировочная структура, наследница города-сада, которая вполне может оставить за собой название Социалистического проспекта. Историческое название — Соборный переулок — оно естественно связано с некогда разрушенным Петропавловским Собором. У барнаульской епархии уже были планы восстановления этого здания, я даже графически воссоздавал его облик в свое время. Если все же Собор не будут восстанавливать или хотя бы его фундамент — место в любом случае должно быть отмечено. Пусть даже и названием. Есть и противники этой инициативы, утверждающие, что переименование улиц — это долго и дорого. Подобные прецеденты были в других городах России, и сопровождались точно такими же аргументами "против", но ничего, все прошло благополучно", — рассказал архитектор, пишет ИА "Банкфакс".
Подобные вопросы перманентны: периодически возникая, они в конце концов находят благоприятный момент для своего обсуждения и дальнейшей реализации идеи, уверен архитектор. Тем более в 2016 году Барнаульская епархия заявляла о том, что храм будет восстановлен. Правда, сроки проведения работ тогда не уточнялись.
На данный момент в паблике проценты в опросе распределились так: "За. Это восстановление исторической справедливости" — 14.8%; "За. Соборный проспект - звучит лучше" — 11.9%; "Против. Не нужно снова перекраивать историю. Все привыкли к Соцу" — 49,6%; "Против. Это вызовет путаницу и лишние расходы" — 17%; "Компромисс. Переименовать, но в указателях отмечать оба названия" — 4,4%; "Мне безразлично" — 2.2%.
В опросе приняли 135 человек.
Справка
Петропавловский Собор в Барнауле был заложен в 1771 году, работы окончены к 1774 году. Архитектурный стиль — позднее барокко, храм возвели по проекту, присланному из Санкт-Петербурга. После революции 1917 года Соборную площадь переименовали в площадь Свободы.
В середине 1930-х годов Петропавловский Собор был уничтожен. По одной версии, его разобрали, по другой — взорвали. Однако место, на котором стоял главный городской храм, известно доподлинно. Есть фотографии, в архивах сохранились подробные планы помещений.
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