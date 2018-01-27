Архитектор предложил подумать барнаульцам над переименованием проспекта в городе

"Я со своей стороны всегда утверждал, что участку нужно вернуть историческое название, но лишь до Молодежной улицы. За ней, вплоть до проспекта Строителей, начинается иная планировочная структура, наследница города-сада, которая вполне может оставить за собой название Социалистического проспекта. Историческое название — Соборный переулок — оно естественно связано с некогда разрушенным Петропавловским Собором. У барнаульской епархии уже были планы восстановления этого здания, я даже графически воссоздавал его облик в свое время. Если все же Собор не будут восстанавливать или хотя бы его фундамент — место в любом случае должно быть отмечено. Пусть даже и названием. Есть и противники этой инициативы, утверждающие, что переименование улиц — это долго и дорого. Подобные прецеденты были в других городах России, и сопровождались точно такими же аргументами "против", но ничего, все прошло благополучно", — рассказал архитектор, пишет ИА "Банкфакс".

Подобные вопросы перманентны: периодически возникая, они в конце концов находят благоприятный момент для своего обсуждения и дальнейшей реализации идеи, уверен архитектор. Тем более в 2016 году Барнаульская епархия заявляла о том, что храм будет восстановлен. Правда, сроки проведения работ тогда не уточнялись.

На данный момент в паблике проценты в опросе распределились так: "За. Это восстановление исторической справедливости" — 14.8%; "За. Соборный проспект - звучит лучше" — 11.9%; "Против. Не нужно снова перекраивать историю. Все привыкли к Соцу" — 49,6%; "Против. Это вызовет путаницу и лишние расходы" — 17%; "Компромисс. Переименовать, но в указателях отмечать оба названия" — 4,4%; "Мне безразлично" — 2.2%.

В опросе приняли 135 человек.

Справка

Петропавловский Собор в Барнауле был заложен в 1771 году, работы окончены к 1774 году. Архитектурный стиль — позднее барокко, храм возвели по проекту, присланному из Санкт-Петербурга. После революции 1917 года Соборную площадь переименовали в площадь Свободы.

В середине 1930-х годов Петропавловский Собор был уничтожен. По одной версии, его разобрали, по другой — взорвали. Однако место, на котором стоял главный городской храм, известно доподлинно. Есть фотографии, в архивах сохранились подробные планы помещений.