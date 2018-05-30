Аркадия Бабченко застрелили в его "второй день рождения"

Бабченко рассказал, что в 2014 году украинский генерал Сергей Кульчицкий из-за перегруза не взял журналиста на борт вертолета, который позже сбили над горой Карачун.

В вертолете находились 14 человек. Все они погибли. "А мне повезло. Второй день рождения, получается", — написал Бабченко.

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Напомним, Аркадия Бабченко убили утром 29 мая 2018 года в его квартире в Киеве. На Бабченко напали, когда он возвращался домой из магазина: журналисту три раза выстрелили в спину.