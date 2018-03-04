Арктический холод накрыл снегом Европу. Египетские пирамиды "завалило"

Сегодня, 08:01.
Происшествия

Весна началась трагически, по меньшей мере, для Европы. Арктическое похолодание, сопровождаемое мощным снегопадом, привело в разных странах к гибели 24 человек. Европа в шоке: Бильбао и Барселона занесен снегом, а в Германии морозы доходят до -24.

Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.
Европу накрыло снегом. Фото: fishki.net.

Венецианские гондолы под снегом, швейцарские почтальоны в городах на лыжах доставляют почту. Ватиканские священники играют в снежки.

Но европейцы не теряют чувство юмора в морозные дни и постят в соцсетях снимки, обработанные в фотошопе, как знаменитые египетские пирамиды завалило снегом впервые за 112 лет.

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