Эти фотографии, сделанные на просторах России, не нуждаются в лишних комментариях. Просто смотрим и удивляемся.

Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Снимки из серии "Это Россия, детка!". Фото: 4tololo.ru. Источник.