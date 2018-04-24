Армянский премьер-министр ушел в отставку под давлением митингующих

После этого президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства страны. Лидер протестующих Никол Пашинян и депутаты Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян освобождены из СИЗО. Таков итог 11-дневных митингов в Армении.

Заявление об отставке

Серж Саргсян заявил, что ошибся и Никол Пашинян был прав. "Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не моё. Я оставляю должность руководителя страны — премьер-министра Армении", — сказал Саргсян.

После этого массовые акции на улицах городов Армении переросли в народные гуляния, пишет bfm.ru. Люди на улицах танцевали, пели и обнимались. Уезжающие с ереванской площади Республики стражи порядка поздравляли протестующих из окон полицейских автобусов.

Армяне называют свою революцию "образцово-показательной". На вопросы о том, почему военные не начали стрелять и почему протестующие не пошли громить здания, отвечают просто: жива память о демонстрации 10 лет назад, когда погибло 10 человек и было ранено 300, пишет znak.com.

Лидер протеста "Че Гевара"

Лидер протестующих Никол Пашинян, выйдя к огромной ликующей толпе в центре Еревана, подчеркнул, что отставка Саргсяна не является окончательной победой, следующим шагом должна стать передача власти без потрясений, новый премьер и досрочные парламентские выборы.

Толпа кричала имя "Никол". Сам Пашинян — сейчас депутат, в прошлом журналист и политзаключенный, часто в СМИ его сравнивают с Фиделем Кастро и Че Геварой из-за небритости и любви к камуфляжу. Но вероятность того, что он в будущем может занять место Саргсяна, политологи пока оценивают скептически. Если говорить о шансах на новых выборах, то у партии Пашиняна пока нет кадрового и численного ресурса. Кроме того, сказать, что улицы за Пашиняна, тоже нельзя.

Надана Фридрихсон,

журналист:

— Многие недовольные в Армении, которые выходили против назначения Саргсяна, они выходили не за Пашиняна. Они выходили, потому что не были согласны. Пашинян же пытался просто процесс обуздать, записать его себе в политический актив. И очень показательно, что самое большое шествие людей было после того, как Пашиняна арестовали. И заметьте, это шествие не требовало отбивать Пашиняна. Это очень важно.

Позади 10 лет правления

Позади остались 10 лет правления Саргсяна в качестве президента и неделя на новом посту премьера. В 1990-е годы он получил известность во время военных действий в Нагорном Карабахе, откуда он родом, дальше были посты министров в Армении и, наконец, в 2008 году выигранные президентские выборы. Это совпало с началом кризиса, следующие 10 лет были сложными.

Жители говорят, что устали от коррупции и "олигархизации" власти, но больше раздражения стала вызывать сама фигура Саргсяна.

Злые языки называют его не иначе как "большой лжец, наркоман, игрок", а после недавнего перехода в премьеры для людей он стал "вечным Сержем".

Позиция Кремля

Кремль наблюдает за происходящим в Армении, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Для нас очень важна эта страна". Однако он отметил, что Россия не будет вмешиваться, пишут "Ведомости".