В Ереване полиция начала разгонять протестующих и задержала лидера оппозиции

Пашиняна вывели из толпы протестующих в районе Эребуни. На месте выстроили оцепление, начался разгон митинга. Полицейские применили светошумовые гранаты и дымовые шашки.

Протесты возглавил другой депутат — Сасун Микаелян, однако его тоже задержали. К месту столкновений прибывают машины скорой помощи, есть пострадавшие.

Акции протеста в Ереване начались 13 апреля. Митингующие выступают против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.



