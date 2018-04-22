В Ереване полиция начала разгонять протестующих и задержала лидера оппозиции

Полиция задержала оппозиционного депутата Никола Пашиняна, лидера продолжающихся несколько дней протестов в Ереване. К другим демонстрантам применили спецсредства, сообщает РИА "Новости".
Пашиняна вывели из толпы протестующих в районе Эребуни. На месте выстроили оцепление, начался разгон митинга. Полицейские применили светошумовые гранаты и дымовые шашки.
Протесты возглавил другой депутат — Сасун Микаелян, однако его тоже задержали. К месту столкновений прибывают машины скорой помощи, есть пострадавшие.
Акции протеста в Ереване начались 13 апреля. Митингующие выступают против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.
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