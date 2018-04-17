Новый Майдан: в Армении оппозиция заявила о начале Бархатной революции

Сегодня, 18:02.
Политика

В Армении сложилась революционная ситуация, заявил лидер протестного движения Армении и депутат парламента страны Никол Пашинян. Также оппозиционер заявил объявил о начале Бархатной революции, передает RT.

Никол Пашинян,
депутат парламента Армении:

— По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале Бархатной революции.

Как рассказал политик, силовики собрались у здания парламента, где проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Сержа Саргсяна премьер-министром. Парламент охраняют от оппозиции. Напомним, что 16 апреля после столкновения демонстрантов и полиции в Ереване были госпитализированы 46 человек.

Оппозиционеры протестуют против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Сам Саргсян выступил в парламенте с положением о переходе страны на парламентскую форму правления.

Никол Пашинян,
депутат парламента Армении:

— Они ждут нас. Но мы сделаем другое. Сейчас мы организуем шествие и парализуем работу других правительственных зданий. Там, куда мы сможем войти, организуем сидячие акции.

Он подчеркнул, что демонстранты должны исключить насильственные действия.

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