Новый Майдан: в Армении оппозиция заявила о начале Бархатной революции

Никол Пашинян,

депутат парламента Армении:

— По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале Бархатной революции.

Как рассказал политик, силовики собрались у здания парламента, где проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Сержа Саргсяна премьер-министром. Парламент охраняют от оппозиции. Напомним, что 16 апреля после столкновения демонстрантов и полиции в Ереване были госпитализированы 46 человек.

Оппозиционеры протестуют против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Сам Саргсян выступил в парламенте с положением о переходе страны на парламентскую форму правления.

Никол Пашинян,

депутат парламента Армении:

— Они ждут нас. Но мы сделаем другое. Сейчас мы организуем шествие и парализуем работу других правительственных зданий. Там, куда мы сможем войти, организуем сидячие акции.

Он подчеркнул, что демонстранты должны исключить насильственные действия.