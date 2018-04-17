Новый Майдан: в Армении оппозиция заявила о начале Бархатной революции

В Армении сложилась революционная ситуация, заявил лидер протестного движения Армении и депутат парламента страны Никол Пашинян. Также оппозиционер заявил объявил о начале Бархатной революции, передает RT.
#Армения против премьер-министра pic.twitter.com/KfDx3Y37Cd— Аня Дворцевая1 (@1Advortsevaya) 17 апреля 2018 г.
В Армении началась "бархатная революция".https://t.co/O1vRJQHqjx#Армения, #Ереван, #Кавказ, #новости, #революция pic.twitter.com/vKxWtNhxIY— Kenan Aliev (@konanvesti) 17 апреля 2018 г.
#Армения: шантаж Саргсяна «майданом» и переворотом удалсяhttps://t.co/y0TafANmDQ#армения #armenia #ереван #Yerevan pic.twitter.com/SYd0ZhVUiR— Kavkaz Plus (@kavkaz_plus) 17 апреля 2018 г.
Число блокированных протестующими дорог в Ереване выросло до шести. Полиция Армении призвала Пашиняна и его сторонников воздержаться от нарушающих правопорядок действий и не ставить под угрозу права и свободы сограждан.— Кавказский Узел (@caucasianknot) 16 апреля 2018 г.
Подробнее: https://t.co/VR5z782ywm#Армения #протесты pic.twitter.com/EcqMAXIP0S
Протестующие в Ереване заблокировали центр города— Красная Москва (@info_redmsk) 17 апреля 2018 г.
Столицу Армении сотрясают протесты против выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна в премьер-министры.
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В Ереване полиция стянула к зданию парламента водометы и бронетехникуhttps://t.co/bQWqlLwPrL#новини #новости #Ереван #протесты #Армения #Саргсян— ZN.UA Зеркало недели (@zn_ua) 17 апреля 2018 г.
Никол Пашинян,
депутат парламента Армении:
— По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале Бархатной революции.
Как рассказал политик, силовики собрались у здания парламента, где проходит специальное заседание, на котором обсуждается вопрос избрания Сержа Саргсяна премьер-министром. Парламент охраняют от оппозиции. Напомним, что 16 апреля после столкновения демонстрантов и полиции в Ереване были госпитализированы 46 человек.
Оппозиционеры протестуют против кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Сам Саргсян выступил в парламенте с положением о переходе страны на парламентскую форму правления.
Никол Пашинян,
депутат парламента Армении:
— Они ждут нас. Но мы сделаем другое. Сейчас мы организуем шествие и парализуем работу других правительственных зданий. Там, куда мы сможем войти, организуем сидячие акции.
Он подчеркнул, что демонстранты должны исключить насильственные действия.
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