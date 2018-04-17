В России подорожают авиабилеты из-за ослабления рубля

С 18 апреля, курс вырастет до 62,5 рубля за доллар и 77 рублей за евро. "Таким образом, билеты на международные рейсы подорожают на шесть-семь%. При средней стоимости перелета за рубеж и обратно в 300 евро стоимость билетов в рублях изменится достаточно чувствительно", — цитирует "Лента" OneTwoTrip.

Курс валют в системах бронирования устанавливают раз в неделю. Его формирование зависит от курса Центробанка по итогам торгов вторника с округлением до 0,5 рубля в большую сторону.

В сервисе онлайн бронирования OneTwoTrip отметили, что по итогам прошлой недели продажи билетов на международные рейсы выросли на треть по сравнению с первой неделей апреля. Но при этом сервис путешествий Туту.ру на прошлой неделе продал на 10% меньше авиабилетов за рубеж, сообщает Интерфакс.

Рубль начал слабеть по отношению к евро и доллару после введения новых персональных санкций против российских бизнесменов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. 11 апреля курс доллара превысил 65 рублей, евро пробил отметку в 80 рублей. 17 апреля доллар торгуется на уровне 61 рубля, евро — 76.