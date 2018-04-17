В России подорожают авиабилеты из-за ослабления рубля

С 18 апреля цены на авиабилеты за пределы России подорожают из-за ослабления рубля к доллару и евро. Рост в среднем составит 6-7%. Об этом сообщается в материалах сервисов онлайн-бронирования OneTwoTrip и Туту.ру.
С 18 апреля, курс вырастет до 62,5 рубля за доллар и 77 рублей за евро. "Таким образом, билеты на международные рейсы подорожают на шесть-семь%. При средней стоимости перелета за рубеж и обратно в 300 евро стоимость билетов в рублях изменится достаточно чувствительно", — цитирует "Лента" OneTwoTrip.
Курс валют в системах бронирования устанавливают раз в неделю. Его формирование зависит от курса Центробанка по итогам торгов вторника с округлением до 0,5 рубля в большую сторону.
В сервисе онлайн бронирования OneTwoTrip отметили, что по итогам прошлой недели продажи билетов на международные рейсы выросли на треть по сравнению с первой неделей апреля. Но при этом сервис путешествий Туту.ру на прошлой неделе продал на 10% меньше авиабилетов за рубеж, сообщает Интерфакс.
Рубль начал слабеть по отношению к евро и доллару после введения новых персональных санкций против российских бизнесменов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний. 11 апреля курс доллара превысил 65 рублей, евро пробил отметку в 80 рублей. 17 апреля доллар торгуется на уровне 61 рубля, евро — 76.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.