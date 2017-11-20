Авиакомпания "СиЛА" возобновляет прямые рейсы из Барнаула в Томск

Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") возобновляет прямые рейсы из Барнаула в Томск с 1 декабря, сообщает сайт барнаульского аэропорта им. Г.С. Титова.
Последний рейс самолет совершил 24 октября. Ранее сообщалось, что авиакомпания отменила полеты из Томска в Барнаул из-за неисправности самолета.
С начала декабря рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам на самолете AН-28, который вмещает 17 человек.
Вылет из Томска запланирован в 13:00, а прилет в Барнаул в 14:40. Обратный вылет из краевой столицы стоит в 15:10, а прилет в Томск в 16:50. В пути самолет находится 1 час 40 минут.
Стоимость билетов от 3000 рублей в одну сторону, сообщается на сайте барнаульского аэропорта. До отмены полетов билет стоил от 2700 рублей.
Справка
Авиакомпания "СиЛА" ("Сибирская легкая авиация") базируется в Магадане, ее создали в 2008 году. В 2014 году компания получила сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих перевозок. Авиакомпания "СиЛА" запустила прямые рейсы из Барнаула в Томск в январе 2017 года
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