Бабушка из алтайского села пожаловалась Путину на соседа-главу района

Галина Бровко. Фото: altapress.ru. Галина Бровко. Фото: altapress.ru. Галина Бровко. Фото: altapress.ru. Галина Бровко. Фото: altapress.ru.

Пенсионерка также отправила обращение губернатору региона Александру Карлину и депутату АКЗС Андрею Осипову (копия есть в распоряжении редакции). В жалобе пенсионерка рассказывает, что в ее доме нет воды и женщине приходится возить ее в бидоне на тележке. "Зимой в морозы вода перемерзает, и мне хоть в петлю лезь" — пишет Бровко.

Она попросила администрацию Солонешенского района разрешить ей провести водопровод от ближайшего колодца, расположенного в 200 метрах от ее дома. Как следует из текста обращения (также есть у altapress.ru), пенсионерка взяла разрешения у соседей и заручилось поддержкой местных коммунальщиков. Они готовы были выполнить все необходимые работы за 20 тыс. рублей.

Однако ответ главы района был краток: "Администрация предлагает вам привлечь специализированную организацию по бурению скважины на вашем приусадебном участке". Почему женщине нельзя подключиться к централизованному водоснабжению, в ответе не говорится. Пробурить скважину будет стоить в 10 раз дороже — более 200 тыс. рублей, говорит бабушка.

В жалобе на Горбачева Галина Бровко сообщает, что глава района — ее сосед. Его дом подключен к водоснабжению. Пенсионерка предполагает, что чиновник не хочет, чтобы у его дома копали траншею. "Оплатить бурение скважины — лишь бы перед домом Горбачева землю не перерыли — я не в состоянии", — пишет в жалобе женщина и призывает вышестоящие власти помочь ей получить разрешение подключиться к системе водоснабжения.

Напомним, главу Солонешенского района Виктора Горбачева обвиняют в нарушении антикоррупционного и земельного законодательства. Мужчина вместе с женой незаконно возвели турбазу и взяли в аренду землю под ней на 20 лет без проведения аукциона. Добровольно снести самовольные постройки семья отказалась, и прокуратура обратилась в суд.