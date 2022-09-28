Altapress.ru публикует снимки работ из собрания Государственного художественного музея Алтайского края и мастерских современных барнаульских художников.
Все они посвящены краевой столице.
Барнаул стал столицей Алтайского края как самостоятельного региона 85 лет назад. И до, и после этого события он вдохновлял на творчество художников, живших здесь. По сей день живописцы продолжают посвящать городу свои картины.
Altapress.ru публикует снимки работ из собрания Государственного художественного музея Алтайского края и мастерских современных барнаульских художников.
Все они посвящены краевой столице.
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