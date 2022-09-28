28 сентября
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Барнаул на полотнах художников: 13 вдохновляющих картин — живописная подборка altapress.ru

Барнаул стал столицей Алтайского края как самостоятельного региона 85 лет назад. И до, и после этого события он вдохновлял на творчество художников, живших здесь. По сей день живописцы продолжают посвящать городу свои картины.

А. А. Югаткин. Ленинский проспект после дождя. 1978. Бумага, акварель.
А. А. Югаткин. Ленинский проспект после дождя. 1978. Бумага, акварель.
Государственный художественный музей Алтайского края

Altapress.ru публикует снимки работ из собрания Государственного художественного музея Алтайского края и мастерских современных барнаульских художников.

Все они посвящены краевой столице.

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