Достоевский, Высоцкий, Макгрегор. Цитаты известных людей о Барнауле

Барнаул стал столицей Алтайского края как самостоятельного региона 28 сентября 1937 года. За это время в городе успели пожить и побывать проездом многие знаменитые люди. Altapress.ru вспоминает, что они говорили о краевой столице.

1. Голливудский актер Юэн Макгрегор («Звездные войны», роль Оби-Вана Кеноби) побывал в Барнауле в 2004 году. Вместе с другом и актером Чарли Бурманом и съемочной группой он совершил кругосветное путешествие на мотоцикле BMW R 1150 GS Adventure. Позже он выпустил об этом документальный сериал «Долгий путь вокруг Земли».

«Уютный зеленый город, приветливые люди. Ну и девушки красивые — я хоть и женат, но на красоту внимание обратил. Барнаул — это просто party-город какой-то! И женщины там особенно красивые. Хотя, может, я просто в Казахстане до этого засиделся, не знаю… Но тогда я подумал: надо всем англичанам, которые ездят отдыхать в Испанию, посоветовать съездить в Барнаул!» — рассказывал актер спустя пять лет The Voice.

2. Александр Ф. Скляр (лидер группы «Ва-БанкЪ») не раз приезжал с концертами в Барнаул. Вот что говорил в одном из интервью:

«Барнаул — настоящий рок-н-ролльный город. Там много людей, к которым я езжу не как на работу, а в предвкушении того, что снова, именно по-человечески, с ними увижусь».

Фестивал «Осенний Рок Лес-2019» в Барнауле. vk.com

3. Барнаульский поэт, прозаик, драматург и публицист Марк Юдалевич так писал о городе, где вырос:

Старый город! Ты видел всякое,

даже уличные бои,

и колчаковские вояки

брали штурмом дома твои.

Были белые, были красные,

был твой путь, как всегда, не прост.

Но, пройдя через все опасности,

город мой хорошел и рос.

В устремленьях своих неистовы,

и дома рвались в небеса,

и приземистые, плечистые

заводские росли корпуса.

ХIХ век. Сереброплавильный завод , закрыт в 1893 г., на его месте до 1941 г. разместится лесопильный завод. retro. moi-barnaul.ru

4. В годы Великой Отечественной войны советский писатель Константин Паустовский был военным корреспондентом. Для находившегося в эвакуации в Барнауле Московского камерного театра он по просьбе руководителя театра А. Таирова написал пьесу «Пока не остановится сердце». Писатель приезжал в краевую столицу для сценической доработки произведения.

Летом 1942 года в письме к Рувиму Фраерману Паустовский написал:

«Барнаул — славный город, славный прежде всего тем, что он русский город, очень похожий на наши северные города. Деревянные дома с мезонинами, липы, запустенье, герань на окнах и множество добродушных стариков-рыболовов. Великолепная Обь, — она здесь шире Волги…»

Дореволюционный Барнаул.

5. Авторство фразы «Барнаул — столица мира» приписывают супруге художника Николая Рериха, философу и писательнице Елене Рерих. Во время экспедиции в Гималаи она с мужем заезжала сюда и позднее писала в своем дневнике:

«Находясь в Барнауле, мы испытываем совершенно необычайные ощущения этого города. Нам кажется, что это грядущая столица мира».

6. Поэт Андрей Вознесенский посещал Барнаул в марте 1989 года. Он провел два творческих вечера, встретился с молодыми местными литераторами, а затем написал полушутливую «Барнаульскую буллу»:

Паранойей моих булл

выбираю Барнаул.

По предчувствиям моим,

Барнаул — четвертый Рим.

Аминь.

Пятому не бывать.

Печать.

Дореволюционный Барнаул.

7. Владимир Высоцкий упомянул Барнаул в нескольких песнях. Ему было 26, когда он приехал с концертом в столицу Алтайского края. Здесь же поэт-песенник отметил свой день рождения.

«Летела жизнь» Воспоминанья только потревожь я —

Всегда одно: «На помощь! Караул!.."

Вот бьют чеченов немцы из Поволжья,

А место битвы — город Барнаул. «Москва — Одесса» «Барнаул — это ведь не Бейрут,

Зря рижане поверили — врут,

Террористы туда не попрут,

Их там живо самих заберут…

Памятник В. Высоцкому в Барнауле. Михаил Хаустов

8. Писатель и философ Федор Достоевский был в Барнауле шесть раз. Здесь у него впервые случился эпилептический припадок. Обычно, говоря о связи классика с краевой столицей, приводят его цитату: «Хлопотливый город, и сколько в нем сплетен и доморощенных Талейранов!».

Но из писем писателя известно, что он относился к городу с теплотой, и хотел даже переехать в «город Б.»