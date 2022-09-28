Достоевский, Высоцкий, Макгрегор. Цитаты известных людей о Барнауле

1. Голливудский актер Юэн Макгрегор («Звездные войны», роль Оби-Вана Кеноби) побывал в Барнауле в 2004 году. Вместе с другом и актером Чарли Бурманом и съемочной группой он совершил кругосветное путешествие на мотоцикле BMW R 1150 GS Adventure. Позже он выпустил об этом документальный сериал «Долгий путь вокруг Земли».
«Уютный зеленый город, приветливые люди. Ну и девушки красивые — я хоть и женат, но на красоту внимание обратил.
Барнаул — это просто party-город какой-то! И женщины там особенно красивые. Хотя, может, я просто в Казахстане до этого засиделся, не знаю… Но тогда я подумал: надо всем англичанам, которые ездят отдыхать в Испанию, посоветовать съездить в Барнаул!» — рассказывал актер спустя пять лет The Voice.
2. Александр Ф. Скляр (лидер группы «Ва-БанкЪ») не раз приезжал с концертами в Барнаул. Вот что говорил в одном из интервью:
«Барнаул — настоящий рок-н-ролльный город. Там много людей, к которым я езжу не как на работу, а в предвкушении того, что снова, именно по-человечески, с ними увижусь».
3. Барнаульский поэт, прозаик, драматург и публицист Марк Юдалевич так писал о городе, где вырос:
Старый город! Ты видел всякое,
даже уличные бои,
и колчаковские вояки
брали штурмом дома твои.
Были белые, были красные,
был твой путь, как всегда, не прост.
Но, пройдя через все опасности,
город мой хорошел и рос.
В устремленьях своих неистовы,
и дома рвались в небеса,
и приземистые, плечистые
заводские росли корпуса.
4. В годы Великой Отечественной войны советский писатель Константин Паустовский был военным корреспондентом. Для находившегося в эвакуации в Барнауле Московского камерного театра он по просьбе руководителя театра А. Таирова написал пьесу «Пока не остановится сердце». Писатель приезжал в краевую столицу для сценической доработки произведения.
Летом 1942 года в письме к Рувиму Фраерману Паустовский написал:
«Барнаул — славный город, славный прежде всего тем, что он русский город, очень похожий на наши северные города. Деревянные дома с мезонинами, липы, запустенье, герань на окнах и множество добродушных стариков-рыболовов. Великолепная Обь, — она здесь шире Волги…»
5. Авторство фразы «Барнаул — столица мира» приписывают супруге художника Николая Рериха, философу и писательнице Елене Рерих. Во время экспедиции в Гималаи она с мужем заезжала сюда и позднее писала в своем дневнике:
«Находясь в Барнауле, мы испытываем совершенно необычайные ощущения этого города. Нам кажется, что это грядущая столица мира».
6. Поэт Андрей Вознесенский посещал Барнаул в марте 1989 года. Он провел два творческих вечера, встретился с молодыми местными литераторами, а затем написал полушутливую «Барнаульскую буллу»:
Паранойей моих булл
выбираю Барнаул.
По предчувствиям моим,
Барнаул — четвертый Рим.
Аминь.
Пятому не бывать.
Печать.
7. Владимир Высоцкий упомянул Барнаул в нескольких песнях. Ему было 26, когда он приехал с концертом в столицу Алтайского края. Здесь же поэт-песенник отметил свой день рождения.
«Летела жизнь»
Воспоминанья только потревожь я —
Всегда одно: «На помощь! Караул!.."
Вот бьют чеченов немцы из Поволжья,
А место битвы — город Барнаул.
«Москва — Одесса»
«Барнаул — это ведь не Бейрут,
Зря рижане поверили — врут,
Террористы туда не попрут,
Их там живо самих заберут…
8. Писатель и философ Федор Достоевский был в Барнауле шесть раз. Здесь у него впервые случился эпилептический припадок. Обычно, говоря о связи классика с краевой столицей, приводят его цитату: «Хлопотливый город, и сколько в нем сплетен и доморощенных Талейранов!».
Но из писем писателя известно, что он относился к городу с теплотой, и хотел даже переехать в «город Б.»
- «Если действительно есть надежда произвести меня в офицеры, то нельзя ли устроить, чтобы в Барнаул?»
- «Приезжайте же. Поговорим о старом, когда было так хорошо, об Сибири, которая мне теперь мила стала, когда я покинул ее <…> об милейших Змеиногорске и Барнауле».