«Хлопотливый город»: как Достоевский отзывался о Барнауле и почему все равно стремился сюда переехать

Великий русский классик Федор Достоевский был в Барнауле аж шесть раз и относился к нему с теплотой. Более того: известно, что писатель хотел даже переехать в «город Б.» Рассказываем, что привело и раз за разом возвращало классика на Алтай.

Как Достоевский оказался в Барнауле?

За участие в кружке «вольнодумцев» Буташевича-Петрашевского молодого Достоевского хотели расстрелять. Но в итоге просто сослали в Сибирь служить в качестве солдата.

Достоевский провел несколько лет в Омском остроге, и потом его отправили служить в Семипалатинск. Там писатель познакомился с будущей женой Марией Исаевой, которая в тот момент была замужем за мелким чиновником и горьким пьяницей.

Семья Исаевых впоследствии перебралась в Кузнецк (сейчас Новокузнецк). Через некоторое время муж Марии Дмитриевны скончался.

Достоевский ездил к ней трижды (гостить, делать предложение и венчаться), и каждый раз — проездом через Барнаул. Итого он побывал в «городе Б.», как называл его в письмах, шесть раз.

До конца 19 века в Барнауле веселились по-столичному. Анна Зайкова

Как Достоевский отзывался о Барнауле?

«В Барнаул мы приехали 24 ноября… <…> О барнаульских я не пишу Вам. Я с ними со многими познакомился. Хлопотливый город, и сколько в нем сплетен и доморощенных Талейранов!..», — писал великий классик.

Справка Шарль Морис де Талейран-Перигор — французский политик и дипломат, мастер политических интриг.

Известно, что Достоевский хотел поселиться в Барнауле. Однако переезд не состоялся из-за отказа Марии Исаевой.

Достоевский

Чем Барнаул привлекал Достоевского?

Барнаул называли «сибирскими Афинами». Это был один из ведущих сибирских городов, центр горнозаводской промышленности, где жили образованные люди, интересующиеся литературой и искусством.

Анна Карпова