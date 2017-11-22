Барнаулец обокрал сотрудника ТРЦ "Пионер", который пригласил его выпить и помыться

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Елена Сербова, мужчины познакомились в пивном магазине-баре. Им понравилось общаться друг с другом, и потерпевший пригласил нового знакомого к себе домой "продолжить вечер". После того, как они допили пиво, хозяин квартиры предложил гостю воспользоваться его ванной комнатой. Пока собутыльник мылся, потерпевший уснул, а когда утром обнаружил пропажу телевизора и зимней куртки.

Через несколько дней мужчина, находясь на своем рабочем месте в ТРЦ "Пионер", увидел "ночного гостя", на котором был одета его куртка. При помощи охраны ТРЦ злоумышленника задержали. Оказалось, похититель даже не удосужился проверить карманы пуховика, в котором оставались именные визитки потерпевшего и его дисконтные карточки.

В полиции выяснилось, что предприимчивый молодой человек уже неоднократно был судим за подобные преступления. Общая сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.

На судебном заседании потерпевший не настаивал на строгом наказании. Похитителя приговорили к одному году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.