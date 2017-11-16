Полицейские рассказали подробности краж, совершенных девочкой с хомяком в Барнауле

По данным полицейских, девочка знакомится на улице с детьми. Она показывает им хомячка и предлагает взять его домой. Чтобы спросить у родителей, можно ли приютить питомца, ребенок напрашивается в гости

Дома у новых знакомых девочка ждет, пока родители уходят. Потом она предлагает поиграть в прятки. Пока дети хозяев квартиры прячутся, девочка крадет ценные вещи, а после быстро уходит домой.

Очевидцы сообщают, что на улице ребенок встречается с женщиной, а затем они вместе уходят в сторону торгового центра "Гулливер".

Сейчас полицейские подтвердили две кражи. Они ищут девочку и женщину.

На девочке была бирюзовая куртка и черная шапка. У нее темные длинные волосы. Ее видели с цветным рюкзаком.

Женщина плотного телосложения с темными длинными волосами, собранными в пучок. На ней была надета цветная куртка. Она ходит с белой сумкой через плечо.

Всех, кто узнал на видео девочку или женщину, просят звонить по телефонам 393-438, 393-477 либо 02 (020 с мобильного).