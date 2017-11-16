Полицейские рассказали подробности краж, совершенных девочкой с хомяком в Барнауле

В ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили информацию о кражах, которые совершала маленькая девочка с хомячком в Барнауле. Полицейские сообщили, что на вид ей 10-11 лет, девочка постоянно представляется разными именами.
По данным полицейских, девочка знакомится на улице с детьми. Она показывает им хомячка и предлагает взять его домой. Чтобы спросить у родителей, можно ли приютить питомца, ребенок напрашивается в гости
Дома у новых знакомых девочка ждет, пока родители уходят. Потом она предлагает поиграть в прятки. Пока дети хозяев квартиры прячутся, девочка крадет ценные вещи, а после быстро уходит домой.
Очевидцы сообщают, что на улице ребенок встречается с женщиной, а затем они вместе уходят в сторону торгового центра "Гулливер".
Сейчас полицейские подтвердили две кражи. Они ищут девочку и женщину.
На девочке была бирюзовая куртка и черная шапка. У нее темные длинные волосы. Ее видели с цветным рюкзаком.
Женщина плотного телосложения с темными длинными волосами, собранными в пучок. На ней была надета цветная куртка. Она ходит с белой сумкой через плечо.
Всех, кто узнал на видео девочку или женщину, просят звонить по телефонам 393-438, 393-477 либо 02 (020 с мобильного).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.