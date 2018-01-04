Барнаулец развлекался с сыном на аттракционах в закрытом ночном ТРЦ

Сегодня, 08:59.
Жизнь

Барнаулец решил устроить сыну незабываемую ночь и вместе с ребенком спрятался в игровом зале ТРЦ. После того, как заведения закрылось, они начали веселиться на аттракционах.

Барнаулец развлекается в закрытом ТРЦ с сыном.
Барнаулец развлекается в закрытом ТРЦ с сыном. Фото: Скриншот видео Анна Сергеевна в youtube.com.

Их действия запечатлели камеры наблюдения, видео с места событий опубликовали на YouTube и Telegram-канале Hue.

Руководство ТРЦ пока официально не отреагировало на случившееся.

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