Барнаулец сделал предложение любимой во время циркового представления

Вчера, 13:31.
Жизнь

Барнаулец сделал предложение своей девушке во время циркового представления во Дворце зрелищ и спорта в Барнауле. Видео с этим событием молодой человек разместил в сети.

Мужчина сделал предложение девушке во время циркового представления в Барнауле.
Мужчина сделал предложение девушке во время циркового представления в Барнауле. Фото: Скрин с видео.

Во время предложения руки и сердца в зале было около 4 тыс. человек.

Ранее altapress.ru писал, что другой барнаульский романтик выстроил автомобили на парковке в виде сердца, чтобы порадовать свою девушку.

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