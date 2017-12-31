Барнаулец сделал предложение любимой во время циркового представления

Барнаулец сделал предложение своей девушке во время циркового представления во Дворце зрелищ и спорта в Барнауле. Видео с этим событием молодой человек разместил в сети.
Во время предложения руки и сердца в зале было около 4 тыс. человек.
Ранее altapress.ru писал, что другой барнаульский романтик выстроил автомобили на парковке в виде сердца, чтобы порадовать свою девушку.
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