Барнаульский романтик выстроил автомобили в форме сердца

Таким образом мужчина хотел сделать приятное своей девушке, пишут в сообществе.

По словам барнаульцев, это не имеет отношение к автомобильному флешмобу, которые устроили жители двух алтайских городов.

Ранее altapress.ru писал, что автомобилисты из Камня-на-Оби выстроили сотни машин в новогоднюю елку, а в Заринске владельцы авто из 50 машин создали снежинку. Эта акция стала своеобразным ответом заринских автовладельцев каменским.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.