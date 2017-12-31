На парковке рынка ВДНХ барнаульский романтик выстроил автомобили в форме сердца. Фотографию разместили на странице одного из городских сообществ в Instagram.
Таким образом мужчина хотел сделать приятное своей девушке, пишут в сообществе.
По словам барнаульцев, это не имеет отношение к автомобильному флешмобу, которые устроили жители двух алтайских городов.
Ранее altapress.ru писал, что автомобилисты из Камня-на-Оби выстроили сотни машин в новогоднюю елку, а в Заринске владельцы авто из 50 машин создали снежинку. Эта акция стала своеобразным ответом заринских автовладельцев каменским.
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