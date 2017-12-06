Барнаулец создал фиктивную строительную компанию и обманул людей на 1,5 млн рублей

В Барнауле мужчину осудили за мошенничество. Он создал строительную фирму и обманул людей на 1,5 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.
Суд установил, что мужчина организовал строительную компанию. При этом у него не было техники, а также рабочих и материалов. Кроме того, у обвиняемого отсутствовало специальное образование.
С 2014 по 2015 год мужчина заключил несколько договоров на строительство домов. Мужчине заплатили больше 1,5 млн рублей. Обвиняемый говорил заказчикам, что в компании большой штат, а сам он имеет опыт в строительстве. Когда он получил деньги от трех заказчиков, то не стал ничего строить.
Мужчина частично признал свою вину. Он рассказал, что тратил деньги потерпевших на выполнение работ других заказчиков.
Мошенника оштрафовали на 200 тыс. рублей.
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