Бывшего главу администрации Топчихинского района обвинили в мошенничестве

По данным следствия, в сентябре 2016 года глава администрации района и его знакомый купили права собственности на железнодорожный подъездной путь, расположенный в селе Топчиха.

С помощью подложных документов и фиктивных сделок предприниматель приобрел право собственности на подъездной путь. Он был нужен ему для прогона железнодорожных составов к территории угольной компании. Совершить сделку предпринимателю помог бывший глава администрации.

Муниципалитету причинили ущерб на сумму более трех млн рублей. Следователи продолжают расследование уголовного дела.