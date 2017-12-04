Бывшего главу администрации Топчихинского района обвинили в мошенничестве

Сегодня, 19:00.
Происшествия

Следователи обвиняют бывшего главу администрации Топчихинского района в мошенничестве. Кроме того, в совершении преступления также обвиняют местного предпринимателя, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд.
Суд. Фото: открытые источники (CC0).

По данным следствия, в сентябре 2016 года глава администрации района и его знакомый купили права собственности на железнодорожный подъездной путь, расположенный в селе Топчиха.

С помощью подложных документов и фиктивных сделок предприниматель приобрел право собственности на подъездной путь. Он был нужен ему для прогона железнодорожных составов к территории угольной компании. Совершить сделку предпринимателю помог бывший глава администрации.

Муниципалитету причинили ущерб на сумму более трех млн рублей. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров