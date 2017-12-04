Бывшего главу администрации Топчихинского района обвинили в мошенничестве

Следователи обвиняют бывшего главу администрации Топчихинского района в мошенничестве. Кроме того, в совершении преступления также обвиняют местного предпринимателя, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в сентябре 2016 года глава администрации района и его знакомый купили права собственности на железнодорожный подъездной путь, расположенный в селе Топчиха.
С помощью подложных документов и фиктивных сделок предприниматель приобрел право собственности на подъездной путь. Он был нужен ему для прогона железнодорожных составов к территории угольной компании. Совершить сделку предпринимателю помог бывший глава администрации.
Муниципалитету причинили ущерб на сумму более трех млн рублей. Следователи продолжают расследование уголовного дела.
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