Барнаулец убил двух лосей

Весной 2017 года житель Барнаула приехал на охоту в Павловский район. Он на снегоходе выследил лося и лосиху, а потом долго преследовал. После этого мужчина выстрелил в животных из карабина. Злоумышленник увез и разделал туши. Весной охота на лосей была запрещена.

Общая сумма ущерба составила 320 тысяч рублей. Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, государству нужно будет возместить сумму ущерба.