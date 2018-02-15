Барнаулец убил двух лосей

В Павловском районе барнаулец застрелил лося и лосиху. За это мужчину оштрафовали, сообщает краевая прокуратура.
Весной 2017 года житель Барнаула приехал на охоту в Павловский район. Он на снегоходе выследил лося и лосиху, а потом долго преследовал. После этого мужчина выстрелил в животных из карабина. Злоумышленник увез и разделал туши. Весной охота на лосей была запрещена.
Общая сумма ущерба составила 320 тысяч рублей. Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кроме того, государству нужно будет возместить сумму ущерба.
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