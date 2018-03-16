Барнаульская фирма пытается опротестовать семикратный рост мусорного тарифа на полигоне

Предельный тариф на захоронение отходов на полигоне резко увеличился с 1 января из-за включения в него плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Следствием стало почти двукратное увеличение платы за вывоз мусора у жителей Барнаула.

И вот фирма "Спецавтомаш" (торговая марка "Мусоранет") потребовала признать незаконными два решения управления: от 19 и 28 декабря.

В решении от 19 декабря предельный тариф для оператора полигона фирмы "Эко-Комплекс", по которому она принимает отходы от владельцев мусоровозов, увеличен в 6,6 раз. Или с 28,57 рублей за куб в 2017 году до 189,98 рублей в 2018-м (с НДС). Тарифы утвердили как за кубы, так и за тонны. И не разделяя мусор по классам опасности.

Решение от 28 декабря внесло корректировки в предыдущее: тариф "Эко-Комплексу" рассчитали только в тоннах (хотя на барнаульской полигоне нет весов). И для двух классов отходов (хотя мусор не сортируется).

Фирма подала исковое заявление еще в феврале. 16 марта состоялось первое — пока предварительное — заседание.

Как "мусорщики" обосновывают иск?

"Спецавтомаш" в исковом заявлении утверждает, что ведомство нарушило его права и законные интересы. Почему?

решения ведомства не содержат обоснования;

увеличение в семь раз нельзя назвать соблюдением баланса экономических интересов поставщиков потребителей. А этот баланс — одна из задач ведомства;

управление заранее не уведомило о планах резко повысить тарифы. Наоборот: в 2016 году оно утвердило их на три года, и на 2018 год тариф стоял в 6,5 раз меньше;

"Спецавтомаш" не может изменить и расторгнуть контракты с госпредприятиями и учреждениями, заключенные по итогам тендеров, не нанеся убытков.

Еще одно требование фирмы в суде — приостановить действие обоих решений, пока судьи не разберутся, законные они или нет.

Что не устраивает прокуратуру?

Между тем, свои замечания к одному из принятых краевым ведомством решений есть и у краевой прокуратуры. В ответ на запрос фирмы "Спецавтомаш" она пояснила: приняв решение от 19 декабря, краевое ведомство не нарушило процедуру. А вот к более позднему документу у нее есть претензии.

Во-первых, размер необходимой валовой выручки "Эко-Комплекса" (по нему рассчитывается предельный тариф) в решении от 28 декабря увеличен — в предыдущем решение для расчетов использовали другой размер НВВ. Однако заявления от "Эко-Комплекса" о корректировке в управление не поступало, указывает прокуратура. Во-вторых, ведомство установило два тарифа — на IV и V класс опасности. Но в тарифном деле нет документов, подтверждающих, сколько отходов разных классов поступало на полигон. И по факту "Эко-Комплекс" не ведет раздельный учет.

Из ответа прокуратуры Алтайского края фирме "Спецавтомаш" (торговая марка "Мусоранет"):

— Предельные тарифы являются экономически необоснованными ввиду необоснованного завышения необходимой валовой выручки и произвольного определения расчетной массы ТКО по классам опасности отходов.

Очевидно, "Спецавтомаш" приведет на суде ответ прокуратуры как один из аргументов в свою пользу. Каковы будут аргументы регионального тарифного ведомства, пока неясно.

На пресс-конференции 16 января руководитель управления Сергей Родт пояснил, что тарифы были приняты так поздно из-за изменений федерального законодательства. Изначально же планировалось сделать это еще к 1 декабря.

При этом требования утверждать тарифы за месяц до их вступления в силу, как это было раньше, в сегодняшнем законодательстве нет, пояснил тогда Сергей Родт.