Мусоровывозящие фирмы Барнаула боятся разорения из-за роста цен на полигоне в 10 раз

До 1 января один мусоровоз платил полигону (а точнее — его оператору компании "Эко-Комплекс") за захоронение привезенных отходов около 1,5 тыс. рублей. С 1 января за такую же машину предъявили 17 тыс. Сказать, что директор компании-владельца мусоровоза Роман Мусиенко удивлен — ничего не сказать.

"Вероломное решение"

Новые цены на захоронение мусора на барнаульском полигоне стали известны только в конце 2017 года. К этому времени торги муниципальных учреждений по выбору мусоровывозящих компаний завершились.

Мусиенко говорит, что любое изменение стоимости со стороны его компании сейчас нелегитимно — во всяком случае, пока он не видит, как законно изменить цену, уже отыгранную в торгах. Непросто заключить соглашения по новым ценам и с другими контрагентами.

Роман Мусиенко,

директор компании "Спецавтомаш" (торговая марка "Мусоранет"):

— Все случилось вероломно, под конец года. За это время мы физически не можем заключить новые соглашения с контрагентами, и поэтому сейчас возим отходы по старым ценам. Да, сейчас мы разослали контрагентам уведомления. Но это, по-сути, ничто. С каждым из них надо подписать дополнительное соглашение о новых ценах на сбор и утилизацию мусора. Но у нас почти тысяча контрагентов, и со всеми сработать одномоментно невозможно.

Причина первая: рост тарифа

Есть две причины резкого роста платы за захоронение. Во-первых, это решение краевого управления по тарифам. Управление впервые включило в тариф на захоронение плату за негативное воздействие на окружающую среду, которую обязан уплатить "Эко-Комплекс". Из-за этого тариф возрос в 6,6 раз.

Управление пояснило, что не могло этого не сделать. Свое решение ведомство приняло в декабре.

Не понимают, почему поздно

Однако мусоровывозящие компании, по словам Мусиенко, не понимают, почему регулятор принял его так поздно: 19 декабря. А 28 декабря еще и внес в этот документ существенные поправки.

Бизнес не успел, да и не мог успеть подготовиться к работе на новых условиях.

Собеседник altapress.ru подчеркивает: мусороперевозчики работают по постоплате. Деньги от контрагентов к ним пойдут в середине февраля: "К этому времени мы будем должны огромные суммы. Если раньше я платил в день за весь парк, скажем, 12 тыс. рублей за утилизацию, то сейчас — более 100 тыс. рублей в день".

Причина вторая: приказ гендиректора "Эко-Комплекса"

Между тем, в решении тарифного управления от 19 декабря тарифы рассчитали в рублях и за кубометр мусора, и за тонну. А вот в поправках к решению (от 28 декабря) — только на тонну. В управлении пояснили, что это сделано "во избежание возможных неоднозначных трактовок".

Однако на полигоне "Эко-Комплекса" весов нет и никогда не было. Сколько мусора привозит на полигон спецмашина, определяли по объему ее кузова с учетом уплотнения (ведь современные мусоровозы прессуют загруженные отходы).

И вот 29 декабря Виктор Карл, руководитель "Эко-Комплекса", издает приказ, в котором приводит формулу перевода кубометров в тонны: 1 куб=0,2 тонны. Кроме того, ссылаясь на постановление правительства РФ №505, он умножает номинальный объем кузова на максимальную степень уплотнения (если таковая в мусоровозе имеется) и делит на два.

В итоге, рассуждает Мусиенко, "получается своего рода двойная накрутка".

Рад бы помочь, да не могу

Виктор Карл пояснил altapress.ru: свой приказ он издал на следующий день после того, как краевой регулятор утвердил "Эко-Комплексу" тариф на захоронение: "Тариф утвержден 28 декабря, а 29 декабря был последний рабочий день".

По его словам, средства измерения на полигоне обязательно появятся. Что касается расчетов, которые он привел в своем приказе, то другого варианта перевести кубы в тонны он не видит.

Виктор Карл,

гендиректор "Эко-Комплекса":

— Тариф утвержден в рублях за тонну. При отсутствии средств измерения — а они отсутствуют во всем Алтайском крае — каким образом господин Мусиенко собирается перемещать свои отходы на полигон?Я бы рад помочь нашим коллегам, так как мы сами оказываем услугу по вывозу отходов. И мы с ними "сидим на одной жердочке".

Считают незаконным

Однако с формулой, которую использовал Виктор Карл в своем приказе, Мусиенко тоже не согласен. Он говорит, что применение коэффициента уплотнения уже не раз признавали незаконным и отменяли либо по суду, либо после вмешательства прокуратуры или ФАС.

Последний пример — Бийск. Осенью 2017 года прокуратура пришла к выводу, что плату за захоронение оператор полигона завышал. И как раз из-за коэффициента уплотнения, который позволил оператору полигона принимать отходы по цене вдвое превышающей тариф, установленный регулятором.

Плата за вывоз мусора у граждан, по оценкам Романа Мусиенко, увеличится не слишком значительно — точно не в 10 и даже не в шесть раз. Виктор Карл тоже заверил, что для жильцов благоустроенных домов стоимость вывоза мусора возрастет незначительно — примерно до 70 рублей с человека, то есть на 32 рублей.

Разрешили работать в долг

По сведениям altapress.ru, перевозчики мусора, апеллируя к особенностям работы сферы, заявили властям, что не смогут оплачивать по таким ценам захоронение отходов. После этого горадминистрация и "Эко-Комплекс" разрешили им работать в долг. Раньше при отрицательном балансе на счету перевозчика его машины на полигон не пускали.

Роман Мусиенко,

гендиректор компании "Спецавтомаш" (торговая марка "Мусоранет"):

— Решили проблему, разрешив нам возить отходы в долг. Но нашими долгами они не заплатят за негативное воздействие на окружающую среду. Нам будут должны контрагенты, мы — "Эко-Комплексу", "Эко-Комплекс" — Росприроднадзору.

Свои убытки за январь он оценивает суммой в 2,5 млн рублей и полагает, что компенсировать их не удастся.

Роман Мусиенко,

гендиректор компании "Спецавтомаш" (торговая марка "Мусоранет"):

— Оплата за январь придет только в середине февраля, когда нам уже будет необходимо оплачивать текущие платежи по утилизации. С учетом довольно низкой рентабельности бизнеса возместить эти деньги будет крайне затруднительно. Таких цен за утилизацию машины мусора нет нигде в России — от Калининграда до Находки.

Будут судиться

Мусиенко говорит, что решения управления по тарифам и полигона будут оспариваться: заявления он намеревается подать как в антимонопольную службу, так и в суд. Он утверждает, что постановление правительства №505, на которое ссылается Виктор Карл, не вступило в силу.

Роман Мусиенко,

гендиректор компании "Спецавтомаш" (торговая марка "Мусоранет"):

— В преамбуле к постановлению №505 указано: оно применяется со дня начала осуществления региональным оператором по ТКО своей деятельности. Регоператор по ТКО у нас пока не выбран.

Виктор Карл утверждает, что это частное мнение Мусиенко, и в документе речь идет о порядке расчетов — он его и использовал.

Вообще же, судя по словам гендиректора "Эко-Комплекса", в этой ситуации не было выбора. До 20 апреля 2018 года "Эко-Комплекс" должен внести авансом часть платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год. И это весьма существенная сумма.