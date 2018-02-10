Барнаульская семья получит 400 тысяч за серьезную травму девочки в лагере

Октябрьский районный суд Барнаула взыскал с детского лагеря и ДЮСШ 400 тыс рублей в пользу семьи девочки, которая сломала позвоночник.
Как сообщает краевая прокуратура, летом 2016 года девочка 2009 года рождения приехала на тренировочные сборы в детский лагерь. В свободное от тренировок время она упала с перекладины и получила перелом трех позвонков грудного отдела позвоночника.
После длительного лечения ребенку пришлось обучаться на дому. Экспертиза пришла к выводу, что девочка получила тяжкий вред здоровью.
В итоге суд взыскал с лагеря компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей.
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