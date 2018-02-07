Очевидцы: в Барнауле мальчика заманивали в машину, предлагая увидеть "необычную кису"

Мать мальчика рассказала, что сначала ребенка заманивали в машину под предлогом попробовать вкусный пирог. Когда он отказался, ему предложили посмотреть необычную кису. Мальчик снова не пошел. Парень хотел выйти из машины, но ребенок убежал.

По словам женщины, автомобиль был черного цвета, иномарка, номера ребенок не разглядел. Другие участники обсуждения также говорят, что все случилось около второго корпуса барнаульской школы № 132.

В краевой пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что заявление к ним не поступало.