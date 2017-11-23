Барнаульские активисты помогли найти в городе четыре опасные остановки

Сотрудники ГИБДД осмотрели остановки "Улица Чернышевского" и "Сити-центр" с обеих сторон на проспекте Красноармейском. Выяснилось, что они не отвечают безопасности пешеходов.

В официальном документе не указаны точные нарушения. Ранее активист Игорь Янцен обратил внимание, что на проезжей части у ТОЦ "Гулливер" после ремонта появился разделительный "островок". Он создает помехи как пешеходам, так и автомобилистам. Многие автобусы на заезжают в появившийся "карман" из-за его неудобства. Они останавливаются у внешней стороны "островка". Пассажиры фактически должны переходить полосу проезжей части, чтобы попасть в транспорт или выйти из него. Кроме того, автомобилисты паркуются в этом кармане, создавая дополнительные неудобства, пишет "Банкфакс".

В ответе ГИБДД указано, что ведомство могло бы помочь, если бы в 2017 году на Красноармейском проспекте проводили капитальный ремонт, во время которого и можно было устранить проблемы. Однако в этом году там лишь заменили асфальт.