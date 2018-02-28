Мэрия Барнаула показала проект аллеи на Новосиликатном с Леонидом Якубовичем на лавочке

Проект благоустройства аллеи "25 лет Индустриальному району". Фото: barnaul.org. На рендере аллеи на Новосиликатном изображен сидящий на лавочке человек, похожий на Леонида Якубовича. Фото: barnaul.org.

Аллея находится на улице Новосибирской в микрорайоне Новосиликатный. Ее сделали и благоустроили в честь 25-летия Индустриального района в 2003 году. Площадь аллеи — 4500 квадратных метров. В выходные и праздничные дни там отдыхают больше двух тысяч человек.

Специалисты планируют провести комплексное благоустройство зеленой зоны. Там сделают тротуарную плитку, заменят газон и опоры освещения. Также высадят живую изгородь и деревья, поставят скамейки и урны.

Проект благоустройства аллеи будет представлен на голосование 18 марта 2018 года. Ранее уже опубликовали проект пешеходной зоны на Обском бульваре, Сквера Химиков и сквера Адмирала Кузнецова.