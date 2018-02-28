Мэрия Барнаула показала проект аллеи на Новосиликатном с Леонидом Якубовичем на лавочке

На официальном сайте Барнаула опубликовали эскизы проекта реконструкции аллеи "25 лет Индустриальному району" в Новосиликатном. Эту территорию могут благоустроить за счет муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы. Любопытно, что в рендере проекта нарисован человек, очень похожий на Леонида Якубовича.
Аллея находится на улице Новосибирской в микрорайоне Новосиликатный. Ее сделали и благоустроили в честь 25-летия Индустриального района в 2003 году. Площадь аллеи — 4500 квадратных метров. В выходные и праздничные дни там отдыхают больше двух тысяч человек.
Специалисты планируют провести комплексное благоустройство зеленой зоны. Там сделают тротуарную плитку, заменят газон и опоры освещения. Также высадят живую изгородь и деревья, поставят скамейки и урны.
Проект благоустройства аллеи будет представлен на голосование 18 марта 2018 года. Ранее уже опубликовали проект пешеходной зоны на Обском бульваре, Сквера Химиков и сквера Адмирала Кузнецова.
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