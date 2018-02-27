В барнаульском сквере Адмирала Кузнецова могут сделать детскую и спортивную площадки

На официальном сайте Барнаула опубликовали эскизы проекта реконструкции сквера Адмирала Кузнецова. Эту территорию планируют благоустроить за счет муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы.
Сквер Сквер Адмирала Кузнецова расположен на пересечении улицы Шумакова и улицы Балтийской в Индустриальном районе. Общая площадь сквера — 4500 квадратных метров.
Специалисты планируют сделать зеленую зону отдыха более привлекательной: отремонтировать асфальтовое покрытие, сделать систему освещения, а также детскую и спортивную площадки. Кроме того, планируют высадить кустарники и деревья, обустроить газоны и цветники.
Сквер Адмирала Кузнецова — один из проектов, за который барнаульцам предлагают проголосовать 18 марта. Из 10 проектов жителям города нужно выбрать шесть территорий, которые войдут в муниципальную программу по благоустройству города, на которую выделили 216 млн рублей.
Напомним, ранее власти опубликовали проект пешеходной зоны на Обском бульваре и Сквера Химиков.
Справка
Создание сквера приурочили к 300-летию Российского военно-морского флота 23 июля 1999 года.
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