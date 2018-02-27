Власти Барнаула опубликовали проект пешеходной зоны на Обском бульваре

Пешеходная зона на Обском бульваре — один из проектов, за который барнаульцам предлагают проголосовать 18 марта. Из 10 проектов жителям города нужно выбрать шесть территорий, которые войдут в муниципальную программу по благоустройству города, на которую выделили 216 млн рублей.

Где находится пешеходная зона

Новая пешеходная зона Барнаула находиться на территории от Нулевого километра до проспекта Комсомольского.

По генплану 1937 года от здания правительства Алтайского края, должен был начинаться Обской бульвар, который предполагалось завершить на берегу реки Оби. Проектируемая улица должна была быть параллельна улице Молодежной. Но с 50-х годов прошлого века бульвар продвинулся лишь на квартал от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского.

Как достроят пешеходную зону на Обском бульваре

Территории необходимо придать законченный внешний вид, отмечают на официальном сайте города.

Для этого требуется демонтаж старой и укладка новой плитки, ремонт лестничных проходов, установление новых светильников, замена бордюрного камня и опор освещения. Также требуется отремонтировать фонтаны, установить на территории пешеходной зоны Барнаула малые архитектурные формы, посадить деревья и обустроить цветники и газоны.

Что находить на территории пешеходной зоны в Барнауле

Нулевой километр в Барнауле — это одна из достопримечательностей города. Это колонна из гранита высотой более 6 метров, которая находится на площадке, вымощенной мозаичным изображением зодиакального круга и розы ветров, увенчана резной каменной вазой.

Слева и справа от стелы располагаются дома, которые построили в пятидесятых годах XX века. До середины прошлого века здесь была Дунькина роща.

На площади размещены фонтаны "Лилия" и "Космос" (построены в 1978 году), а также "Дом интернационального движения", в котором находится военно-исторический отдел краеведческого музея, "Союз ветеранов Афганистана" и отделение организации ветеранов "Боевое братство".

За какие проекты благоустройства Барнаула можно будет проголосовать 18 марта

Ранее altapress.ru писал, что в бюллетене будет десять городских проектов. Среди них: