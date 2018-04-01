Барнаульский автокинотеатр покажет фильм под открытым небом

В день открытия сезона организаторы сделают бесплатный въезд на киноплощадку, которая расположена на пр. Космонавтов, 10/4. Начало сеанса — в 21:00.

В пресс-релизе "Paramount Pictures" фильм "Диктатор" охарактеризован так: "Героическая история североафриканского диктатора, рискующего своей жизнью, чтобы демократия никогда не пришла в его так любовно угнетаемую страну". Фильм посвящён "светлой памяти Ким Чен Ира".