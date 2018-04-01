Барнаульский автокинотеатр покажет фильм под открытым небом

1 апреля в Барнауле пройдет первый весенний показ кино под открытым небом. Горожанам предлагают посмотреть комедийный фильм "Диктатор" можно будет из салона своего автомобиля.
В день открытия сезона организаторы сделают бесплатный въезд на киноплощадку, которая расположена на пр. Космонавтов, 10/4. Начало сеанса — в 21:00.
В пресс-релизе "Paramount Pictures" фильм "Диктатор" охарактеризован так: "Героическая история североафриканского диктатора, рискующего своей жизнью, чтобы демократия никогда не пришла в его так любовно угнетаемую страну". Фильм посвящён "светлой памяти Ким Чен Ира".
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