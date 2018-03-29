В барнаульских кинотеатрах в два раза упала посещаемость из-за трагедии в Кемерове

В барнаульских кинотеатрах сети "Киномир" сократилось число зрителей после трагедии в Кемерово. Как altapress.ru сообщил генеральный директор сети Яков Кац, на этой неделе статистика посещаемости не превышает будничную, хотя обычно во время каникул людей в кино становится в два раза больше.
Яков Кац,
директор сети "Киномир":
— Если не в два раза, то на 40% точно посещаемость упала. Это факт. У детей сейчас каникулы, в кино идут мультики. Но залы полупустые. Конечно, это напрямую связано с трагедией. Кто-то просто испытывает страх, кто-то не идет в кино из чувства солидарности — ведь в Кемерово траур.
Масла в огонь, по мнению Якова Каца, добавляют активисты, которые в соцсетях призывают бойкотировать кино и торговые центры. Предприниматель заверил, что в его кинотеатрах соблюдаются все меры пожарной безопасности.
Яков Кац,
директор сети "Киномир":
— Мы готовы принимать посетителей. Не нужно ничего бояться. Мы не закрываем двери кинозалов во время сеансов.
Аналогичную проблему наблюдают и в ТРЦ "Пионер". Как рассказал altapress.ru управляющий Алексей Перфильев, меньше людей стало не только в кинотеатрах, но и на фудкорте. Люди отказываются от заранее заказанных столиков. В ТРЦ надеются, что на следующей неделе ситуация стабилизируется.
Ранее Яков Кац уже заявлял altapress.ru, что система пожаротушения, обеспечение эвакуационных выходов — это прерогатива администрации ТРЦ. По его мнению, барнаульские торговые центры более безопасные, чем кемеровская "Зимняя вишня".
Напомним, при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли как минимум 64 человека, среди них — 41 ребенок. 27 тел уже опознали. Похороны жертв трагедии начались 28 марта.
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