"Барнаульский молкомбинат" и двух скупщиков молока заподозрили в ценовом сговоре

Три компании, занимающиеся сбором сырого молока в Усть-Калманком районе, подозреваются в ценовом сговоре. Об этом 5 апреля в ходе брифинга сообщил Сергей Скорик, заместитель руководителя Алтайского краевого УФАС России. Ведомство установило: предприятия одновременно снизили свои закупочные цены, хотя затраты у них отличаются.
У антимонопольной службы возникли вопросы к трем молокосборщикам: "Барнаульскому молочному комбинату" и двум индивидуальным предпринимателям.
УФАС выяснило, что в декабре-январе 2017 года у всех трех закупщиков действовала цена в 17 рублей, а в феврале цена снизилась. Причем все закупщики сделали это в одни и те же даты.
С 1 февраля все трое установили цену в 16 рублей, а с 16 февраля, двое ИП-шников опустили цену до 15 рублей.
Сергей Скорик,
заместитель руководителя Алтайского краевого УФАС России:
— При этом установлено, что индивидуальные предприниматели сдают молоко на "Усть-Калманский маслосырзавод" по разнящимся в 50 копеек базовым ценам. "Барнаульский молочный комбинат", являясь крупным перерабатывающим предприятиям, использует схемы закупа молока как напрямую у населения, так и через юридических лиц, в связи с чем несет отличающиеся от ИП затраты на закуп сырья.
Рассмотрение дела назначено на 26 апреля.
По результатам мониторинга в семи районах региона — Усть-Пристанском, Новичихинском, Третьяковском, Локтевском, Каменском, Троицком и Краснощековском — также зафиксировано снижение цены. Однако признаков сговора либо согласованных действий, запрещенных антимонопольным законодательством, не установлено.
Проверки продолжаются еще в восьми районах края.
Снижение закупочных цен на молоко началось на Алтае в начале нынешнего года. В отличие от предыдущих лет, когда зимой цена на молоко держалась на приемлемом уровне, в 2018 году все оказалось совершенно по-другому. Спрос со стороны переработчиков снизился, сырье дешевело.
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