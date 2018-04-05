"Барнаульский молкомбинат" и двух скупщиков молока заподозрили в ценовом сговоре

У антимонопольной службы возникли вопросы к трем молокосборщикам: "Барнаульскому молочному комбинату" и двум индивидуальным предпринимателям.

УФАС выяснило, что в декабре-январе 2017 года у всех трех закупщиков действовала цена в 17 рублей, а в феврале цена снизилась. Причем все закупщики сделали это в одни и те же даты.

С 1 февраля все трое установили цену в 16 рублей, а с 16 февраля, двое ИП-шников опустили цену до 15 рублей.

Сергей Скорик,

заместитель руководителя Алтайского краевого УФАС России:

— При этом установлено, что индивидуальные предприниматели сдают молоко на "Усть-Калманский маслосырзавод" по разнящимся в 50 копеек базовым ценам. "Барнаульский молочный комбинат", являясь крупным перерабатывающим предприятиям, использует схемы закупа молока как напрямую у населения, так и через юридических лиц, в связи с чем несет отличающиеся от ИП затраты на закуп сырья.

Рассмотрение дела назначено на 26 апреля.

По результатам мониторинга в семи районах региона — Усть-Пристанском, Новичихинском, Третьяковском, Локтевском, Каменском, Троицком и Краснощековском — также зафиксировано снижение цены. Однако признаков сговора либо согласованных действий, запрещенных антимонопольным законодательством, не установлено.

Проверки продолжаются еще в восьми районах края.

Снижение закупочных цен на молоко началось на Алтае в начале нынешнего года. В отличие от предыдущих лет, когда зимой цена на молоко держалась на приемлемом уровне, в 2018 году все оказалось совершенно по-другому. Спрос со стороны переработчиков снизился, сырье дешевело.