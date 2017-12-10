Барнаульскую язычницу по заявлению поклонника Одина осудили за оскорбление чувст верующих

Жительницу Барнаула Наталью Телегину осудили за оскорбление чувств верующих. Приговор был вынесен 5 декабря. Заявителем на неоязычницу Телегину стал ее единоверец из Петербурга, пишет "Независимая газета".
Районный суд в Барнауле приговорил Телегину по статьям о скорбление религиозных чувств верующих и о разжигание межрелигиозной вражды к 2 года тюремного заключения условно с испытательным сроком в 1,5 года.
Напомним, что осенью 2016 года Телегина, исповедующая неоязыческий культ Асатру (это религиозное движение, построенное на реконструкции дохристианских верований древней Скандинавии), опубликовала в группе, администратором которой она является, картинку, на которой викинг заносит молот Тора над горящим христианским храмом. По словам самой Телегиной, картинка была создана для игры ролевиков-реконструкторов. "Она была создана к фестивалю — по теме обороны Новгородской республики от викингов. Такой фестиваль проходил в конце нулевых под Новгородом. Картинка не содержит никакого призыва, являясь лишь художественным изображением", — настаивает Телегина. По ее словам, это была афиша мероприятия реконструкторов.
Заявление на Телегину в полицию написал ее единоверец, глава петербургской общины Асатру Евгений Салтыков. На своей странице в соцсети он написал, что картинка, по его мнению, "разжигает религиозную рознь между язычниками и христианами".
Одним из свидетелей обвинения стал пресс-секретарь Барнаульской епархии протоиерей Владимир Матусов. Изображение воина над горящим храмом, по его мнению, было призывом к разрушению храмов и искоренению православия. Но, по словам Телегиной, которые приводит "Независимая газета", Матусов во время процесс отказался от своих показаний: " Действительно верующий человек не посчитал картинки оскорбительными, сказав, что их было не приятно видеть, и только".
Тем не менее, суд вынес приговор неоязычнице, которая намерена опротестовать это решении в краевом суде.
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