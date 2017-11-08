Барнаульцы могут предложить свои варианты реконструкции парка "Изумрудный"

Площадь "Изумрудного" — больше 20 гектаров. На территории парка планируют продлить аллею и сделать несколько мощеных зон для прогулок. Кроме того, в парке высадят деревья, создадут вело-роллерную трассу и фотозону для свадебных церемоний.

Евгений Копылков, руководитель АКБ "Инновация", рассказал altapress.ru, что сейчас проект переустройства парка дорабатывается и согласовывается с Сергеем Боженко, зампредседателем комитета по архитектуре и градостроительству Барнаула. По периметру парка будет располагаться автомобильная парковка. Она вместит 150-200 машин.

Первая очередь проекта включает создание в в "Изумрудном" аллеи, спортивной площадки и сцены. Сделать это планируют в следующем году.