Барнаульцы могут предложить свои варианты реконструкции парка "Изумрудный"

Реконструкцию парка "Изумрудный" проведут с учетом предложений барнаульцев, сообщает сайт barnaul.org. Будущее парка Серегй Дугин обсудил с архитекторами, представителями общественной палаты и жителями города.
Площадь "Изумрудного" — больше 20 гектаров. На территории парка планируют продлить аллею и сделать несколько мощеных зон для прогулок. Кроме того, в парке высадят деревья, создадут вело-роллерную трассу и фотозону для свадебных церемоний.
Евгений Копылков, руководитель АКБ "Инновация", рассказал altapress.ru, что сейчас проект переустройства парка дорабатывается и согласовывается с Сергеем Боженко, зампредседателем комитета по архитектуре и градостроительству Барнаула. По периметру парка будет располагаться автомобильная парковка. Она вместит 150-200 машин.
Первая очередь проекта включает создание в в "Изумрудном" аллеи, спортивной площадки и сцены. Сделать это планируют в следующем году.
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