Барнаульцы организовали фирму, которая не возвращает жителям 14 регионов миллионы

Приемы завлечения вкладчиков у основателей фирмы, пожалуй, классические. Во-первых, надо побольше пообещать. Во-вторых, рассказать, что открыли новый способ заработков. А, в-третьих, организовать дело так, чтобы уйти от ответственности.

Фирма привлекала людей тем, что обещала по 30% в месяц на вложения — 360% годовых! Стало быть, на каждые 10 тыс. вложений клиентам фирмы капало по 3 тыс. в месяц.

Игорь Нестеров,

редактор "Алтайского информационного портала защиты прав заемщиков":

— Для сравнения — в декабре 2017 года средняя ставка по вкладу в ведущих банках РФ составляла менее 8% годовых, в Сбербанке — около 6% годовых.

Новый способ

Где же фирма заработает такие деньги? Есть такой способ заработков: покупка долгов на аукционах, связанных с банкротством. Покупаем на торгах долги задешево (а у компаний-банкротов, как правило, есть должники) — взыскиваем с должников дорого. Разница идет на выплату процентов.

Аукционы такие и в самом деле проводятся — объявления о торгах легко найти на сайте "Федеральный реестр сведений о банкротстве". Только вот следов участия фирмы в торгах "Ассоциации по защите прав заемщиков" найти так и не удалось.

Антон Доровских,

исполнительный директор "Ассоциации по защите прав заемщиков":

— Мы анализировали историю участия "АнтиКризисЦентра" в торгах и не нашли ни одного аукциона, в которых фирма участвовала. У группы людей, которая стоит за этой фирмой, есть еще одно юрлицо, которое действительно участвовало в торгах. Но это было в 2015 году до начала деятельности "АнтиКризисЦентра".

Не халявщик, а партнер

А для тех, кто еще сомневается, фирма показывала своего "Леню Голубкова" — помните такого героя рекламной кампании пирамиды МММ, который хорошо вложился и обогатился? "Я не халявщик. Я — партнёр!" — говорил он миллионам россиян.

Леня на свой первый заработок в МММ купил жене сапоги. Здесь же говорили о целом доме.

Анастасия Колпакова,

представитель группы клиентов "АнтиКризисЦентра" из Бийска:

— По какой схеме людей приглашали в Бийске? Женщина строила дом. И прежде чем она его достроила, он у нее сгорел. Она пенсионер. Муж инвалид. Откуда у них деньги? Она вложила в "АнтиКризисЦентр" и за три месяца ей построили дом — по документам он стоил 1,5 млн рублей. И нам тоже говорили: приходите — и вы столько же получите.

Кстати, своих вкладчиков в этой фирме тоже называли партнерами.

Эксперименты с трагичным итогом

Люди несли в "АнтиКризисЦентр" деньги — кто 10 тыс., кто 500 тыс., а кто и миллион, говорит Анастасия Колпакова.

За этими финансовыми экспериментами уже стоят трагедии. По словам Татьяны Паниной, один житель Барнаула вложил деньги, чтобы накопить на покупку противоракового лекарства и вылечиться. В ноябре он умер, так и не вернув деньги.

Ничего не получили

Первые три-четыре месяца фирма деньги выплачивала. А затем прекращала. По данным "Ассоциации по защите прав заемщиков", она работала как минимум в 14 городах и у нее около 3 тыс. клиентов.

В Екатеринбурге на ее обещания клюнули около 600 человек (и еще около 400 из других населенных пунктов Свердловской области), в Магадане 200, в Барнауле 360, в Бийске — 600. Татьяна Панина говорит, что в Екатеринбурге, по оценкам самих клиентов, вложено около 99 млн рублей.

Тем временем организаторы сбора денег продолжают обещать, что деньги своим "партнерам" вот-вот выплатят. Барнаульцам и бийчанам гарантировали — в декабре все получите. Представители групп клиентов из Барнаула и Бийска утверждают: большинство ничего не получило.

Между тем, проблемы с выплатами начались еще в конце 2016 года. "К сожалению, правоохранительные органы не оперативно реагируют на обращения вкладчиков. Уголовные дела не заводятся", — говорят в ассоциации.

Кто поедет в Москву?

А вот от судебных претензий организаторы застраховались довольно умело. По словам Татьяны Паниной, в 98% случаев людям не выдавали надлежаще оформленные документы — квитанции, корешки.

Евгений Жуков,

представитель группы клиентов "АнтиКризисЦентр" в Барнауле:

— Договора практически ни с кем на заключали. Может быть, только с первыми. Когда люди приходили вкладывать деньги, в офисе сидели два человека. Они говорили: вот вас записали в тетрадку, приедет Жиляева и выдаст вам квитанцию. И так каждый раз. Месяц, два, три, полгода. Наличкой принимали, наличкой выдавали.

К тому же фирма "АнтиКризисЦентр" зарегистрирована в Москве. А кто поедет в Москву судиться?

Будьте осторожны

В ассоциации по защите прав заемщиков призывают всех быть максимально осторожными во взаимоотношениях с "АнтиКризисЦентром" и людьми, которые за ним стоят. Что это за люди?

Клиенты фирмы говорят, что агитировала людей вкладывать деньги Людмила Жиляева. Учредитель же "АнтиКризисЦентра" - ее муж Федор Жиляев. Последний, к слову, в феврале 2017 года зарегистрировал в Москве еще и общество взаимного страхования "Антикризис". Он еще и учредитель барнаульского "Агентства нестандартных решений", которое сейчас проходит процедуру банкротства.

В ассоциации опасаются, что и "АнтиКризисЦентр" вскоре пойдет по стопам "Агентства" и начнет банкротиться. И тогда трудно рассчитывать, что вкладчики вернут хотя бы какие-то деньги.